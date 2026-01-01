Al fin: Jimena Barón mostró por primera vez la cara de su hijo Arturo y emocionó a sus seguidores
La actriz y Matías Palleiro comenzaron el 2026 en familia y, por primera vez, mostraron el rostro de su hijo menor.
Jimena Barón y Matías “Tuma” Palleiro eligieron iniciar el 2026 con un gesto muy especial: compartir públicamente la carita de Arturo, el primer hijo que tuvieron juntos, nacido el 14 de junio de 2025. Hasta ahora, la pareja había optado por preservar la intimidad del bebé, evitando mostrar su rostro en redes sociales.
Sin embargo, el 1° de enero marcó un antes y un después. A través de un emotivo posteo en Instagram, la actriz sorprendió a sus seguidores con una serie de imágenes familiares en las que finalmente se puede ver al pequeño Arturo, acompañado por sus padres y por Morrison, el hijo mayor de Jimena.
La publicación estuvo acompañada por un texto cargado de emoción. “Arturo: sos lo más lindo (con tu hermano) que me pasó en la vida”, escribió la cantante, y continuó describiendo la personalidad de su hijo: “Siempre estás contento. Siempre sonriendo. Todo te viene bien y te da alegría. Sos precioso (yo te veo parecido a tu papá y a tu hermano y me derrito). Esos ojos, tus cachetes, todo vos me enloquece! Verte con Momo y verte con tu papá me inunda de amor”.
En el cierre, Barón expresó su gratitud y la felicidad que atraviesa esta etapa: “Gracias hijo por este milagro que sos vos, que es tenerte sano y besarte y disfrutarte cada día, todo el día. Soy inmensamente afortunada. Gracias mi rey Arturo por volver a hacerme mamá. Gracias por consagrarnos familia. Nada me hizo más feliz en la vida que esto. Te amo infinidades inmensurables, gigantescas, incalculables y agobiantes. Mamá. Feliz 2026”.
El posteo no tardó en recibir la respuesta de Tuma Palleiro, quien dejó un mensaje breve pero contundente, celebrando a su familia ensamblada: “MI FAMILIA. Son los más grande que hay. Puchu Tutto Enano”, acompañado por emojis que simbolizan el amor eterno.
