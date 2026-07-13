El argentino Martín Savi es finalista de "Tu cara me suena España": cómo votarlo
El talentoso artista se convirtió en el primer y único participante de nuestro país en alcanzar la instancia decisiva del exitoso programa Tu cara me suena"
El talento argentino no tiene fronteras y esta vez volvió a hacer historia en la televisión europea. Tras una temporada brillante y repleta de elogios por parte de la crítica y los espectadores, Martín Savi se clasificó a la gran final de la nueva edición de "Tu cara me suena", el icónico y súper popular certamen de imitaciones de la cadena española Antena 3.
La hazaña de Savi no es menor: con su pase a la gala definitiva, se consagró de manera oficial como el primer y único participante argentino en la historia del programa en llegar a la última instancia del show.
A base de interpretaciones memorables, versatilidad vocal y una impactante presencia escénica, el artista nacional logró meterse en el selecto grupo de los cinco finalistas que irán por la consagración. Su arrollador camino a lo largo del certamen no solo cautivó al exigente jurado español, sino que generó una fuerte conexión con la audiencia.
A partir de ahora, las cartas están echadas y la definición ya no dependerá de los especialistas del estrado. El ganador absoluto de la temporada será elegido exclusivamente por el voto del público, por lo que el apoyo de la gente y de la comunidad de seguidores será un factor sumamente decisivo para que Martín pueda levantar el trofeo en tierras españolas.
Cómo votar a Martín Savi en "Tu cara me suena España"
Quienes deseen apoyarlo pueden emitir su voto de manera gratuita a través del sitio oficial de Antena 3 a partir del viernes 17 de julio a las 17 hs (hora Argentina): https://www.antena3.com/programas/tu-cara-me-suena/
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario