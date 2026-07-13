Quién abandona Gran Hermano, según la encuesta de Fefe Bongiorno
Tras la gala de salvación, la placa quedó conformada por seis participantes y la gente está definiendo al eliminado.
La tensión crece entre los seguidores de Gran Hermano Generación Dorada. Este lunes 13 de julio, el reality afrontará una nueva gala de eliminación, en una definición que promete cambiar por completo el rumbo del juego.
Después de una semana atravesada por estrategias, sanciones, discusiones y una intensa campaña de los fandoms en redes sociales, el panorama para los nominados dio un vuelco inesperado. Los seguidores del programa lograron unirse y parecen haber definido su objetivo.
Durante la semana 20, la placa negativa llegó a tener nueve jugadores en riesgo. Sin embargo, la gala de salvación del domingo redujo considerablemente la lista de candidatos. Gracias al respaldo del público, Matías Hanssen, Alejandra Majluf y Mariela Prieto lograron salir de la zona de peligro y aseguraron una semana más dentro de la competencia.
Así, la placa definitiva quedó integrada por Luana Fernández, Sol Abraham, Emanuel Di Gioia, Yisela "Yipio" Pintos, Manuel Ibero y Juan Carlos "JC" López, quienes este lunes buscarán evitar convertirse en el nuevo eliminado del programa.
De un favorito para irse a una definición abierta
En los primeros días de la semana, las encuestas realizadas por fanáticos parecían mostrar una tendencia irreversible. El sondeo masivo publicado en X por el panelista Fede Bongiorno ubicaba a Manuel Ibero como el principal apuntado para abandonar la casa, con un contundente 60,5% de los votos negativos.
Gran parte de ese rechazo estuvo relacionado con la fuerte polémica que protagonizó tras realizar comentarios críticos sobre el presente futbolístico de Lionel Messi, declaraciones que despertaron una ola de cuestionamientos en las redes sociales.
Sin embargo, con el correr de las horas la tendencia comenzó a modificarse. Nuevos relevamientos reflejaron un crecimiento de otros participantes y una marcada reducción de la diferencia entre los más votados, por lo que la definición de este lunes aparece mucho más abierta que la que se imaginaba días atrás.
¿Cómo votar en la gala de eliminación?
Quienes quieran participar de la definición deberán emitir su voto negativo a través de los canales oficiales del reality:
- Enviar un SMS con la palabra GH al 9009.
- Ingresar al sitio web oficial de GHglobal.ar y seguir los pasos indicados para completar la votación.
La última palabra la tendrá el público durante la gala que conducirá Santiago del Moro, en una noche que promete máxima tensión y un nuevo reacomodamiento dentro de la casa más famosa del país.
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