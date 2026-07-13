Gran parte de ese rechazo estuvo relacionado con la fuerte polémica que protagonizó tras realizar comentarios críticos sobre el presente futbolístico de Lionel Messi, declaraciones que despertaron una ola de cuestionamientos en las redes sociales.

Sin embargo, con el correr de las horas la tendencia comenzó a modificarse. Nuevos relevamientos reflejaron un crecimiento de otros participantes y una marcada reducción de la diferencia entre los más votados, por lo que la definición de este lunes aparece mucho más abierta que la que se imaginaba días atrás.

Quién abandona Gran Hermano, según la encuesta de Fefe Bongiorno

¿Cómo votar en la gala de eliminación?

Quienes quieran participar de la definición deberán emitir su voto negativo a través de los canales oficiales del reality:

Enviar un SMS con la palabra GH al 9009 .

al . Ingresar al sitio web oficial de GHglobal.ar y seguir los pasos indicados para completar la votación.

La última palabra la tendrá el público durante la gala que conducirá Santiago del Moro, en una noche que promete máxima tensión y un nuevo reacomodamiento dentro de la casa más famosa del país.