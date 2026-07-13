Quién se va de Gran Hermano, según el boca de urna de Pabloschi
A horas de una nueva gala de eliminación, las filtraciones volvieron a convertirse en el centro de la escena.
La expectativa por conocer al próximo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada crece minuto a minuto y, como ya es habitual en cada gala decisiva, las redes sociales comenzaron a anticipar lo que podría ocurrir dentro de la casa más famosa del país.
En ese contexto, el usuario de X Pabloschi, conocido por difundir filtraciones y supuestos adelantos relacionados con el reality, volvió a publicar un boca de urna que rápidamente se viralizó entre los seguidores del programa.
Quién abandona Gran Hermano, según el boca de urna de Pabloschi
De acuerdo con la información que compartió en sus redes sociales, el mano a mano de la gala estaría protagonizado por Manuel Ibero y Luana Fernández. Incluso, difundió los porcentajes que, según aseguró, marcarían la definición: "Mau 37%. Luana 29%", dando a entender que el exnovio de Zoe Bogach sería el nuevo eliminado de la competencia.
Sin embargo, cuando parecía que el resultado ya estaba definido, el propio Pabloschi volvió a publicar una serie de mensajes que encendieron aún más la polémica. A través de insinuaciones, dejó entrever que la producción podría modificar el desenlace y mantener a Manuel dentro de la casa, una posibilidad que generó una catarata de reacciones en las redes sociales.
Los usuarios no tardaron en expresar su preocupación y comenzaron a debatir sobre la transparencia de la votación. Mientras algunos afirmaron que sería un escándalo si el resultado final no coincidiera con el supuesto boca de urna, otros remarcaron que se trata únicamente de publicaciones realizadas por un usuario de X y que no existe ninguna confirmación oficial por parte de la producción del programa.
Con este escenario, la expectativa para la gala de este lunes quedó por las nubes. Será Santiago del Moro quien revele en vivo quién abandona definitivamente la competencia y si la filtración que revolucionó las redes termina acertando o no el resultado.
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