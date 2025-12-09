El audio de Fede Bal en Olga que confirma su noviazgo con Evelyn Botto: "¡Que lo sepa el mundo!"
Luego de revelar un detalle de su intimidad cuando duerme con el actor, Evelyn hizo oficial su relación y le puso un título. Los detalles.
Evelyn Botto sorprendió al público y a sus compañeros al oficializar su relación con el actor Federico Bal durante la emisión en vivo del programa de stream OLGA. El anuncio fue respondido con un contundente audio enviado por el propio actor, quien demostró su entusiasmo por hacer pública la noticia.
La revelación tuvo lugar en el ciclo Tapados de laburo, conducido por Paula Chaves. Evelyn comentó que “le contaron” que suele hablar mientras duerme, momento que fue aprovechado por Nacho Elizalde para indagar sobre la fuente de la información: "¿Quién te dijo que hablás de noche?". Entre sonrisas, Botto lanzó: "El chico con el que estoy saliendo". Chaves, sin rodeos, preguntó si ya eran "Novia", a lo que Elizalde preguntó directamente: "¿Vos estás saliendo con Federico Bal?". Sin dudar, Evelyn afirmó: "Mi novio, sí".
En diálogo con Paula Chaves, Botto contó que fue ella quien tomó la iniciativa para oficializar el vínculo, consultando directamente a Federico Bal si deseaban presentarse formalmente como pareja. La locutora describió su actitud con picardía, señalando: "Soy muy activa".
Mientras la noticia era revelada, los demás integrantes del ciclo jugaron con la referencia a la icónica frase de la televisión argentina, "traelo a Bal", un recuerdo humorístico de la recordada confusión en la pelea televisiva entre Stefy Xipolitakis y Ayelén Paleo.
Minutos más tarde, enterado del blanqueamiento público en OLGA, Fede Bal no tardó en enviar un audio a Evelyn confirmando la relación de manera rotunda, lo que generó un estallido de euforia en el estudio. El actor expresó en su mensaje: "Ya es momento, ya está, ¡que lo sepa el mundo, viejo!".
Si bien tanto el actor como la locutora ya no ocultan su relación, la primera vez que fueron vistos acaramelados en público ocurrió en noviembre, cuando se mostraron a los besos en la previa del segundo show de Oasis en el estadio Monumental.
Bal y Botto se conocían desde hace tres años, pero su relación romántica se inició apenas en agosto de este año. Aunque en un principio ambos se desligaron de ponerle una etiqueta o un nombre formal a lo que vivían, su amor creció con el tiempo. Finalmente, decidieron dar el paso para presentarse oficialmente como novios, sellando su vínculo con el anuncio en vivo y la posterior eufórica confirmación del actor.
