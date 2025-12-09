El audio de Fede Bal en Olga que confirma su noviazgo con Evelyn Botto: "¡Que lo sepa el mundo!"

Si bien tanto el actor como la locutora ya no ocultan su relación, la primera vez que fueron vistos acaramelados en público ocurrió en noviembre, cuando se mostraron a los besos en la previa del segundo show de Oasis en el estadio Monumental.

Bal y Botto se conocían desde hace tres años, pero su relación romántica se inició apenas en agosto de este año. Aunque en un principio ambos se desligaron de ponerle una etiqueta o un nombre formal a lo que vivían, su amor creció con el tiempo. Finalmente, decidieron dar el paso para presentarse oficialmente como novios, sellando su vínculo con el anuncio en vivo y la posterior eufórica confirmación del actor.