Alerta por tormentas con granizo sacude hoy miércoles a Buenos Aires: qué dice el preocupante informe del SMN
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó aviso para este miércoles por tormentas fuertes y granizo en diversas zonas del país.
El clima inestable regresa este miércoles en varias horas del país, y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una sorpresiva alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo, que alcanza a zonas de diferentes regiones del país, incluidas algunas de la provincia de Buenos Aires.
En este contexto, el SMN lanzó un alerta amarillo que afectaba este miércoles 21 de enero para regiones del suroeste bonaerense.
Además, el aviso por fuertes precipitaciones alcanzaba a zonas de las provincias de Río Negro, La Pampa, Mendoza, San Juan Salta y Jujuy.
Qué dice el alerta por tormentas
De acuerdo con el informe del organismo, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual.
Las recomendaciones del SMN:
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Cómo sigue el clima en el AMBA
La semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se mantiene con buenas condiciones del clima, sin lluvias para los próximos días, mientras se espera que empiecen a subir las temperaturas y que vuelvan a superar los 30 grados, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, el miércoles tendría cielo despejado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche; junto a temperaturas que rondarán entre 19 y 31 grados.
