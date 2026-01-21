Alerta por tormentas con granizo sacude hoy miércoles a Buenos Aires: qué dice el preocupante informe del SMN

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Las recomendaciones del SMN:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Cómo sigue el clima en el AMBA

La semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se mantiene con buenas condiciones del clima, sin lluvias para los próximos días, mientras se espera que empiecen a subir las temperaturas y que vuelvan a superar los 30 grados, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De esta manera, el miércoles tendría cielo despejado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche; junto a temperaturas que rondarán entre 19 y 31 grados.