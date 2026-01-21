Mar del Plata: le robaron a una familia su camioneta con casa rodante y se llevaron a los hijos de 6 y 8 años

La esposa de Matmud, junto a un hijo y una hija, quedaron adentro de la casilla. Los otros dos niños, que habían bajado junto a su padre para orinar, se quedaron abandonados al costado de la ruta cuando los ladrones se llevaron la camioneta.

Minutos más tarde, uno de los ladrones obligó a toda la familia a que se arrojara del vehículo en marcha. Tras lograr ponerse todos a salvo, Matmud pudo comunicarse con la policía para denunciar el hecho.

Inmediatamente, la policía activó un operativo para encontrar a los dos niños que habían quedado abandonados en la ruta y para hallar la camioneta robada. Finalmente, los chicos fueron encontrados al poco tiempo y fueron trasladados a una dependencia, donde quedaron resguardados y en óptimo estado de salud.

Las fuerzas de seguridad lograron encontrar este martes la camioneta junto a su casilla en un descampado en el barrio Hipódromo.

La causa quedó caratulada como robo y hallazgo automotor, a cargo de la fiscal Lorena Hirigoyen. La familia hizo la denuncia correspondiente, pero hasta el momento no pudieron encontrar a los ladrones. Ninguno de los integrantes de la familia presentó lesiones y todos se encuentran en buen estado de salud, a pesar del mal momento vivido.