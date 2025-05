El auto de Mirtha Legrand está en venta: el insólito motivo

Según detalló, durante un tiempo no estaba claro dónde se encontraba el vehículo, pero actualmente está guardado en la cochera del edificio donde vive Mirtha. Lo llamativo es el motivo por el cual se habría decidido venderlo. Etchegoyen contó: “Está a la venta por un motivo particular y no lo van a poder creer cuando les diga por qué. Es para pagarle el juicio al ex chofer que llevó el tema a la Justicia”.

Por qué está en venta el auto de Mirtha Legrand

mirtha legrad auto

Al parecer, Marcelo Campos tendría altas probabilidades de ganar el litigio legal, y la venta del icónico Mercedes permitiría cubrir la deuda. Etchegoyen sumó: “A mí me dicen que esto no quieren decírselo a Mirtha pero es la decisión tomada. Vender el Mercedes y con ese dinero pagarle a Campos”.

El periodista también reveló que ya hay interesados: “Hay dos personas interesadas en comprar el auto. Busquen en el sexto piso del edificio de Mirtha que hay propietarios que ya preguntaron el costo del vehículo, que debería estar en un museo porque es el auto más importante del espectáculo en la Argentina”.

Finalmente, Etchegoyen cerró con una promesa: “De a poco te iré contando más datos, pero la data de último momento es que se vende el auto de Mirtha Legrand, señores”. Sin dudas, una noticia que suma un nuevo capítulo al escándalo que rodea a la legendaria conductora.