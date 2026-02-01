"El caballero de los Siete Reinos": cuántos episodios faltan para el final y cuántas temporadas tendrá
La precuela de "Game of Thrones" se convirtió en una de los favoritas de los fans y HBO Max ya tiene planes para su continuación. Los detalles.
El universo creado por George R.R. Martin continúa expandiéndose en la pantalla chica con una fuerza renovada. Tras el exitoso debut de "El caballero de los Siete Reinos" en HBO Max, la atención se desplazó rápidamente hacia el horizonte de la producción. Con la confirmación oficial de una segunda temporada y el inicio de los rodajes para los próximos capítulos, su showrunner, Ira Parker, comenzó a trazar un plan narrativo que desafía las estructuras convencionales de las series actuales.
La primera entrega nos introdujo en la dinámica entre Dunk, un caballero errante de origen humilde, y su peculiar escudero Egg. La trama inicial, centrada en los desafíos de Dunk para participar en una justa y ganarse un lugar en un mundo de jerarquías rígidas, es solo el punto de partida. Tal es así que, ahora, Parker manifestó su deseo de que la serie no se limite a adaptar los relatos existentes, sino que capture la existencia íntegra de sus protagonistas.
La propuesta de Ira Parker destaca por su singularidad temporal. En declaraciones concedidas a Esquire, el responsable de la serie detalló una estructura que acompañaría el crecimiento real de su elenco. “Espero que George siga escribiendo [estas historias]”, confesó el showrunner, dejando clara su dependencia de la pluma de Martin. Su visión contempla una división por etapas: “Quiero hacer cuatro o cinco temporadas con Egg de niño. Luego, me gustaría regresar dentro de 10 años y hacer cuatro o cinco temporadas más con Egg ya convertido en príncipe”.
Este esquema busca que los actores Peter Claffey y Dexter Ansell envejezcan junto a sus roles, permitiendo una autenticidad pocas veces vista en el género fantástico. La meta final sería realizar un último salto temporal: “A continuación, regresaríamos otros 10 años después con Egg de adulto. Abarcaría su ciclo de vida y el mío también”.
A diferencia de otras adaptaciones de la franquicia, Parker decidió colocar a George R.R. Martin en el eje central del desarrollo creativo. Aunque solo existen tres novelas cortas publicadas hasta la fecha, el potencial de la serie para extenderse más allá de una trilogía de temporadas es real y contaría con el interés de la cadena.
Casey Bloys, directivo de HBO Max, señaló que la continuidad dependerá en gran medida de la sinergia entre el autor y el showrunner. Al respecto, Bloys afirmó: “Ya veremos. Están produciendo la segunda temporada ahora mismo y la tercera después. […] Pero si tienen más historias, sin duda es algo que hablar con Ira y George”. De cumplirse estas proyecciones, la audiencia podría ser testigo de una crónica épica que se despliegue a lo largo de varias décadas de televisión.
Cuánto falta para el final de la primera temporada de "El caballero de los Siete Reinos"
Sin embargo, más allá del interés por la continuación de la serie que sigue causando furor en HBO Max, ahora la atención está puesta en la primera temporada que todavía no terminó. Lo cierto es que la serie estrena su tercer episodio este 1 de febrero, pero todavía quedan cinco capítulos más.
El calendario completo:
- Capítulo 1 ("The Hedge Knight"): 18 de enero
- Capítulo 2 ("Hard Salt Beef"): 25 de enero
- Capítulo 3: 1 de febrero
- Capítulo 4: 8 de febrero
- Capítulo 5: 15 de febrero
- Capítulo 6 (final de temporada): 22 de febrero
