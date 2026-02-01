"El caballero de los Siete Reinos": cuántos episodios faltan para el final y cuántas temporadas tendrá

A diferencia de otras adaptaciones de la franquicia, Parker decidió colocar a George R.R. Martin en el eje central del desarrollo creativo. Aunque solo existen tres novelas cortas publicadas hasta la fecha, el potencial de la serie para extenderse más allá de una trilogía de temporadas es real y contaría con el interés de la cadena.

Casey Bloys, directivo de HBO Max, señaló que la continuidad dependerá en gran medida de la sinergia entre el autor y el showrunner. Al respecto, Bloys afirmó: “Ya veremos. Están produciendo la segunda temporada ahora mismo y la tercera después. […] Pero si tienen más historias, sin duda es algo que hablar con Ira y George”. De cumplirse estas proyecciones, la audiencia podría ser testigo de una crónica épica que se despliegue a lo largo de varias décadas de televisión.

Cuánto falta para el final de la primera temporada de "El caballero de los Siete Reinos"

Sin embargo, más allá del interés por la continuación de la serie que sigue causando furor en HBO Max, ahora la atención está puesta en la primera temporada que todavía no terminó. Lo cierto es que la serie estrena su tercer episodio este 1 de febrero, pero todavía quedan cinco capítulos más.

El calendario completo: