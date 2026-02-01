"El caballero de los Siete Reinos" vuelve a su horario: a qué hora sale en HBO Max
El tercer episodio de la serie de HBO Max se estrena este domingo 1 de febrero. No te pierdas los detalles de su lanzamiento y de qué se trata.
El universo de "Game of Thrones" sigue teniendo sus aventuras en Poniente. Esto es porque, así como cada domingo, este 1 de febrero, HBO Max sumará un nuevo capítulo de "El caballero de los Siete Reinos", la nueva precuela de una de las series más importantes de la historia de la ciencia ficción. Esta nueva trama, ubicada aproximadamente 90 años antes que la serie sobre Daenerys, promete devolver a escena la esencia de aventura y honor.
Ahora bien, como cada domingo y cada serie que se refiere a este universo, HBO Max preparó el horario específico para la nueva aventura de Dunk y Egg en "El caballero de los Siete Reinos". Muy diferente a su predecesora, "House of the Dragon", esta historia sigue los pasos de un caballero errante y su joven escudero, pero en una versión más cruda, medieval y hasta humanitaria de Westeros.
A qué hora se estrena el capítulo 3 de "El caballero de los Siete Reinos"
A pesar de que el domingo pasado HBO Max adelantó, por lo menos en Argentina, el estreno un minuto, este 1 de febrero todo vuelve a la normalidad. Con el fin de garantizar un lanzamiento global coordinado, la plataforma decidió emitir el tercer capítulo a las 10:00pm (ET) en todo el mundo.
Esto significa que, una vez más, en Argentina el episodio se verá a la medianoche. Tal es así que, en esta ocasión, los horarios según los distintos países son los siguientes:
- Estados Unidos: 10:00 p.m. (ET)
- México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 9:00 p.m.
- Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 10:00 p.m.
- Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 11:00 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile: 00:00 a.m. (madrugada del 2 de febrero).
- Reino Unido: 3:00 a.m. (madrugada del 2 de febrero).
- España: 4:00 a.m. (madrugada del 2 de febrero).
De qué trata "The Squire", el tercer episodio de "El caballero de los Siete Reinos"
El tercer episodio nos sitúa en una tranquila mañana en el campamento de Ashford, la cual se disuelve rápidamente en el caos durante el primer día completo del torneo. Esto es porque el joven Egg intenta, sin mucho éxito, domar al caballo de Dunk quien así consigue darle una lección sobre la humildad.
A su vez, mientras el mayordomo de Ashford intenta tentar a Dunk con una propuesta, el príncipe Aerion Targaryen eclipsa a su hermano Valarr con total crueldad. Sin embargo, el conflicto escala a mayores cuando Dunk tiene un enfrentamiento con el Príncipe y sella su futuro ante la corona.
