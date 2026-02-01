"El caballero de los Siete Reinos" vuelve a su horario: a qué hora sale en HBO Max

Estados Unidos: 10:00 p.m. (ET)

10:00 p.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 11:00 p.m.

11:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile: 00:00 a.m. (madrugada del 2 de febrero).

00:00 a.m. (madrugada del 2 de febrero). Reino Unido: 3:00 a.m. (madrugada del 2 de febrero).

3:00 a.m. (madrugada del 2 de febrero). España: 4:00 a.m. (madrugada del 2 de febrero).

“After Egg attempts to train Dunk’s uncooperative horse, Dunk teaches his new squire an important skill. As they take in the tourney's first full day of events, Dunk receives a proposition from the Ashford… pic.twitter.com/FdelGCjAgk — westerosies #AKOTSK (@westerosies) January 28, 2026

De qué trata "The Squire", el tercer episodio de "El caballero de los Siete Reinos"

El tercer episodio nos sitúa en una tranquila mañana en el campamento de Ashford, la cual se disuelve rápidamente en el caos durante el primer día completo del torneo. Esto es porque el joven Egg intenta, sin mucho éxito, domar al caballo de Dunk quien así consigue darle una lección sobre la humildad.

A su vez, mientras el mayordomo de Ashford intenta tentar a Dunk con una propuesta, el príncipe Aerion Targaryen eclipsa a su hermano Valarr con total crueldad. Sin embargo, el conflicto escala a mayores cuando Dunk tiene un enfrentamiento con el Príncipe y sella su futuro ante la corona.