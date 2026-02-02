"Rompe hogares": el tenso cruce entre Cinthia Fernández y la China Suárez

La respuesta de la China no se hizo esperar y fue un contraataque directo hacia la vida personal de la panelista, recordándole las dudas que surgieron al inicio de su relación con Roberto Castillo. "Qué bueno que mencionás. De hecho, te pasó con tu relación que te dijeron lo mismo, decían que no te daban los números…", arremetió Suárez. Ante la defensa de Fernández, quien aseguró haber mostrado pruebas de su inocencia, la actriz marcó una clara distinción profesional: "Claro, claro. Yo soy actriz hace mucho tiempo y no tengo la necesidad de estar aclarando todo el tiempo todo. A lo mejor debería haberlo hecho. Pero en el caso de Carolina, por ejemplo, hay un tuit muy famoso donde ella aclara que ya estaban separados, viviendo en casas separadas…".

El clima alcanzó su punto máximo cuando Fernández intentó interrumpirla para insistir en el plano emocional de las otras mujeres. Con firmeza, la actual pareja de Mauro Icardi le exigió: "Dejame terminar de hablar". La actriz aprovechó para desmitificar la narrativa del conflicto con Ardohain, asegurando que el trasfondo fue muy distinto a lo que se vendió en los medios.

"Fue eso lo que pasó. Servía más el cuento de que él todavía estaba intentando algo. En su momento, nosotras lo hablamos y aclaramos muchas cosas. Fue lo que pasó. Yo me manejo diferente siempre y hablo con quien tengo que hablar. No me puedo hacer cargo de lo que dicen. Estoy muy expuesta desde que soy muy chica, y estoy muy acostumbrada también", concluyó Suárez, dejando claro que, para ella, el caso está cerrado bajo sus propios términos y comunicaciones privadas.