HBO Max estrena "Heated Rivalry", un fenómeno viral de romance prohibido y deporte

La viralización de Heated Rivalry en redes sociales no es un accidente de algoritmo, sino todo lo contrario, es la respuesta de una generación que busca historias donde el amor sea tan exigente como la gloria. Así es que el estreno en febrero no representa solo la llegada de un drama romántico; es la invitación a presenciar cómo dos astros del deporte descubren que la victoria más difícil no se consigue con un disco de caucho, sino aceptando que el rival más temido es, en realidad, el hogar que siempre buscaron.

Heated Rivalry llega para demostrarnos que el hielo puede arder, y que a veces, para encontrarse, primero hay que perderse en la mirada de quien juramos vencer.