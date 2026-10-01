Entre lo absurdo y lo ridículo: por qué la temporada 2 de "Los Tinelli" no se puede dejar de mirar

En medio de ese mapa afectivo convulsionado, aparece el verdadero salvavidas del programa: El Tirri. Con su frescura desarmante, su espontaneidad insólita y un sentido del humor impredecible, se corona sin dudas como lo mejor de toda la temporada. Entre el morbo del conflicto y la carcajada genuina, la serie vuelve a demostrar que, aun en sus horas más frágiles, el universo Tinelli siempre encuentra la manera de hacerse mirar.