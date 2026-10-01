El inesperado video de Luck Ra y Tiago PZK que resurgió en medio de la polémica con La Joaqui

La escena quedó como una divertida anécdota del programa, pero volvió a quedar en el centro de la atención luego de los últimos acontecimientos. Cuentas vinculadas al mundo del espectáculo y fanáticos comenzaron a compartir nuevamente el video y a contrastarlo con las recientes palabras de Tiago acerca de la relación que tenía con el cordobés.

La viralización del video ocurrió después de que Tiago PZK y La Joaqui fueran abordados por la prensa en el aeropuerto de Ezeiza antes de emprender un viaje rumbo a Medellín, Colombia. Allí, ambos terminaron con las especulaciones alrededor de su situación sentimental y confirmaron públicamente que están juntos. Además de posar frente a las cámaras, se mostraron abrazados y tomados de la mano antes de abordar el avión.

Tiago PZK habló de Luck Ra tras confirmar su relación con La Joaqui

“Estamos en pareja, felizmente casados”, expresó Tiago PZK durante el encuentro con los periodistas. El artista también contó que conoce a La Joaqui desde hace tiempo, aunque evitó precisar cuándo comenzó exactamente la relación sentimental entre ellos.

La charla no quedó limitada al noviazgo. Ante la repercusión que generó la confirmación, un cronista le preguntó directamente a Tiago por las críticas surgidas alrededor de su relación con la cantante y por quienes lo señalaban como un “traidor” a raíz del anterior vínculo sentimental de La Joaqui con Luck Ra. “No, ¿cómo me voy a considerar traidor?”, respondió el cantante.

Además, aseguró que no se mueve “por conveniencia” ni tiene la necesidad de “quedar bien con nadie”. En ese contexto, rechazó que hubiera mantenido una amistad cercana con Luck Ra, pese a que el cordobés había sido mencionado como su “ex gran amigo” en medio de la controversia.

Tiago no profundizó en las características del vínculo que tuvieron ni explicó si existió algún distanciamiento entre ambos. Sin embargo, sus palabras fueron suficientes para que en las redes comenzaran a buscarse antiguos registros de los dos artistas juntos.

Fue entonces cuando volvió a aparecer el fragmento de La Voz Argentina. La frase “Yo lo amo a él” pronunciada por Luck Ra y la respuesta de Tiago sobre La Joaqui comenzaron a ser compartidas nuevamente por los usuarios, esta vez en un contexto completamente diferente al de aquella emisión.

Mientras tanto, el encuentro de Tiago PZK y La Joaqui con la prensa sirvió para confirmar definitivamente el romance que había generado especulaciones durante los últimos días. Los artistas se mostraron juntos y afectuosos antes de partir hacia Colombia.

La antigua grabación, por su parte, continúa circulando en las redes sociales y generando comentarios por el contraste que algunos usuarios encontraron entre aquella interacción distendida y las recientes declaraciones de Tiago sobre su relación con Luck Ra.

Hasta el momento, Luck Ra no realizó nuevas declaraciones acerca del video viral ni precisó públicamente qué tipo de relación mantenía con Tiago PZK antes de que la polémica volviera a instalar sus nombres en el centro de la escena.