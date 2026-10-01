El fuerte cruce entre Maxi Ghione y Carlín Calvo en la mesa de Mirtha Legrand que se hizo viral
El episodio ocurrió hace más de 20 años, cuando ambos compartían elenco en una obra teatral. Qué pasó aquella tarde y cuál fue la explicación que dio Ghione años después.
La detención de Maxi Ghione volvió a poner al actor en el centro de la escena y, junto con la repercusión por la causa judicial que se encuentra en investigación, comenzó a circular nuevamente en redes sociales un antiguo episodio televisivo que protagonizó junto a Carlín Calvo en la mesa de Mirtha Legrand.
El recordado cruce ocurrió hace más de dos décadas, cuando Ghione tenía 29 años y compartía elenco con Calvo, Juan Leyrado y Rodolfo Ranni en la obra teatral Los Machos. Aquella participación en el programa de Mirtha Legrand terminó con un momento incómodo que durante años quedó asociado a la figura del actor y que él mismo intentó explicar en distintas oportunidades.
En ese momento, Ghione mantenía en reserva que tenía una discapacidad auditiva y, según contó posteriormente, antes de salir al aire les había pedido a sus compañeros que no hicieran referencia a su sordera. Sin embargo, durante el almuerzo televisivo comenzaron los comentarios relacionados con su dificultad para escuchar.
El actor relató años después que tanto Calvo como Leyrado y Ranni hacían bromas cuando Mirtha se dirigía a él y que le indicaban a la conductora que hablara más fuerte porque era sordo. La situación continuó hasta que la propia Legrand anunció que iban a un corte publicitario.
Ghione aseguró que interpretó que el programa ya no estaba al aire y fue entonces cuando respondió al comentario de Calvo con una frase que terminó convirtiéndose en el momento más recordado de aquella emisión: “A vos te tienen que cortar la carne y nadie te dice nada”.
La referencia estaba relacionada con el ACV que había sufrido Calvo y con las dificultades motrices que atravesaba en aquel momento. El problema fue que, según relató Ghione años después, el programa todavía estaba transmitiendo y la frase quedó registrada por las cámaras.
La explicación de Maxi Ghione años después
El episodio quedó instalado en el imaginario televisivo como un enfrentamiento en el que Ghione había faltado el respeto a Calvo. Sin embargo, en 2024 el actor volvió a hablar del tema y aseguró que durante dos décadas tuvo que cargar con una versión que, según su relato, no reflejaba lo ocurrido.
“Hace 20 años que vengo bancando que gente, sin saber, digan ‘ese es el que le faltó el respeto a Carlos Calvo’”, sostuvo durante una entrevista con A la tarde, por América TV. Ghione explicó que en aquella época tenía apenas 29 años, estaba atravesando su primer protagónico y todavía no había decidido hacer pública su sordera. Según contó, temía que revelar su condición pudiera perjudicarlo laboralmente.
“Yo no le falté el respeto, yo simplemente tenía 29 años, era mi primer protagónico”, afirmó al reconstruir aquella jornada televisiva. También describió lo que, según su versión, había sucedido durante el programa: “Lo primero que hizo cuando vamos al aire fue que cada vez que la señora se dirigía a mí, todos, no solamente Calvo, los tres, empezaron ‘háblele fuerte que es sordo’, ‘sordo’, ‘sordo’”.
Para Ghione, el comentario que dirigió hacia Calvo fue una reacción a ese contexto y no un ataque que hubiera iniciado deliberadamente contra su compañero de elenco.
Qué dijo sobre Carlín Calvo
En aquella entrevista, el actor también explicó por qué consideraba que su respuesta había sido interpretada de una manera diferente a la que él pretendía. “Él estaba con un ACV, no podía cortar la carne y yo tengo una esclerosis y no puedo escuchar, entonces estamos más o menos en igualdad de condiciones, nada más que uno despierta más ternura tal vez”, había señalado. El episodio, que durante años permaneció como una suerte de capítulo incómodo en la trayectoria de Ghione, volvió ahora a adquirir notoriedad debido a la detención del actor en Santa Fe.
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