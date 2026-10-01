El fuerte cruce entre Maxi Ghione y Carlín Calvo en la mesa de Mirtha Legrand que se hizo viral

La referencia estaba relacionada con el ACV que había sufrido Calvo y con las dificultades motrices que atravesaba en aquel momento. El problema fue que, según relató Ghione años después, el programa todavía estaba transmitiendo y la frase quedó registrada por las cámaras.

La explicación de Maxi Ghione años después

El episodio quedó instalado en el imaginario televisivo como un enfrentamiento en el que Ghione había faltado el respeto a Calvo. Sin embargo, en 2024 el actor volvió a hablar del tema y aseguró que durante dos décadas tuvo que cargar con una versión que, según su relato, no reflejaba lo ocurrido.

“Hace 20 años que vengo bancando que gente, sin saber, digan ‘ese es el que le faltó el respeto a Carlos Calvo’”, sostuvo durante una entrevista con A la tarde, por América TV. Ghione explicó que en aquella época tenía apenas 29 años, estaba atravesando su primer protagónico y todavía no había decidido hacer pública su sordera. Según contó, temía que revelar su condición pudiera perjudicarlo laboralmente.

“Yo no le falté el respeto, yo simplemente tenía 29 años, era mi primer protagónico”, afirmó al reconstruir aquella jornada televisiva. También describió lo que, según su versión, había sucedido durante el programa: “Lo primero que hizo cuando vamos al aire fue que cada vez que la señora se dirigía a mí, todos, no solamente Calvo, los tres, empezaron ‘háblele fuerte que es sordo’, ‘sordo’, ‘sordo’”.

Para Ghione, el comentario que dirigió hacia Calvo fue una reacción a ese contexto y no un ataque que hubiera iniciado deliberadamente contra su compañero de elenco.

Qué dijo sobre Carlín Calvo

En aquella entrevista, el actor también explicó por qué consideraba que su respuesta había sido interpretada de una manera diferente a la que él pretendía. “Él estaba con un ACV, no podía cortar la carne y yo tengo una esclerosis y no puedo escuchar, entonces estamos más o menos en igualdad de condiciones, nada más que uno despierta más ternura tal vez”, había señalado. El episodio, que durante años permaneció como una suerte de capítulo incómodo en la trayectoria de Ghione, volvió ahora a adquirir notoriedad debido a la detención del actor en Santa Fe.