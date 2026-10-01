La mujer que denunció a Joaquín Levinton rompió el silencio: qué dijo

Asimismo, Paula profundizó sobre uno de los ataques más graves sufridos en la vivienda del cantante, donde temió por su integridad física al intentar escapar del lugar: “Me agarró del cuello y me dijo: ‘Vos de acá no te vas, hija de puta’. Logré escaparme. Estaba la puerta abierta y me fui”.

Respecto a los antecedentes judiciales del caso, la denunciante explicó las razones por las cuales levantó la acusación planteada en el año 2022, manifestando haber actuado bajo la presión y el temor que le infundía el artista. Según su testimonio, la reaparición de material gráfico fue el detonante para acudir nuevamente a la Justicia: “Él me dijo que la saque. Me dio miedo. Es una mochila que yo tengo en la espalda desde ese tiempo, que no me la puedo sacar de encima, donde se me aparece constantemente él”.

Joaquín Levinton, músico, compositor y líder de la banda Turf

La desmentida de Joaquín Levinton y el respaldo de la banda Turf

Frente al impacto de las declaraciones de Paula, el cantante de Turf recurrió a sus redes sociales para desmentir categóricamente las imputaciones, calificando la situación como una campaña de hostigamiento: “Ante la denuncia de público conocimiento, quiero contarles que esta persona me viene acosando hace muchos años, incluso presentándose en la puerta de mi casa de manera violenta. Nunca fue mi pareja, me resulta muy importante aclararlo y nuestra relación circunstancial duró muy poco tiempo. Ya me denunció hace más de tres años. Se presentaron pruebas en la fiscalía que demostraron que sus dichos eran falsos. Creí que era un capítulo cerrado, incluso me pidió perdón a través de las redes. Cuando la bloqueo sistemáticamente logra contactarme desde un teléfono nuevo. Estoy muy angustiado por tener que estar atravesando esta situación”.

Por su parte, los integrantes de Turf publicaron un comunicado donde resaltaron la presentación de Levinton ante las autoridades junto a su defensa, recordando que la presentación anterior fue cerrada y confirmada por la Cámara de Apelaciones: “No es la primera vez que esta persona lo denuncia. En 2023 hizo una denuncia similar, que fue archivada, y ese archivo fue confirmado por la Cámara de Apelaciones. En aquella causa consta que ella nunca ratificó la denuncia, que no se presentó a la pericia y que, mientras la causa estaba abierta, era ella quien lo buscaba de manera insistente, enviándole mensajes de todo tipo. Por respeto a todas las personas involucradas, no vamos a hacer públicas conversaciones privadas ni a dar más detalles fuera del expediente.”