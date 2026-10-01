La mujer que denunció a Joaquín Levinton rompió el silencio: qué dijo
El cantante de Turf fue denunciado por una mujer llamada Paula, quien ahora contó su calvario al aire de "A la Barbarossa". Los detalles.
El ambiente artístico atraviesa horas convulsionadas luego de que tomara estado público la denuncia por abuso sexual con acceso carnal, violencia física y psicológica radicada contra Joaquín Levinton, líder de la banda Turf. La presentación fue formalizada el pasado lunes 28 de septiembre ante una comisaría de Barrio Norte y quedó en manos del Juzgado N°50, encabezado por el juez Carlos Bruniard.
La denunciante es una visitadora médica llamada Paula, quien afirmó haber mantenido un vínculo con el cantante entre los años 2015 y 2020, período en el cual aseguró haber vivido un infierno signado por el sometimiento.
Tras la conmoción generada por la noticia, Paula decidió romper el silencio al aire de "A la Barbarossa" por Telefe para dar testimonio de lo padecido. Durante el reporte televisivo, la mujer dejó al descubierto la cara desconocida del músico al declarar: “Yo salí a realizar esta denuncia para dar mi testimonio, lo que me pasó durante este tiempo que yo estuve sometida a diferentes amenazas e injurias hacia mí, donde él me obligaba a mí a hacer cosas. Me trató de ahorcar en varias ocasiones cuando yo me quería ir de la casa”.
En su desgarrador relato, la víctima describió la dinámica asimétrica que caracterizó la relación y reveló detalles de la manipulación a la que estuvo expuesta, recordando los episodios de mayor violencia e intromisión en su privacidad mientras atravesaba un cuadro de consumo: “Nadie conoce su costado de monstruo”.
“Me obligaba a tomar cocaína y en ese estado a grabar películas con contenido cinematográfico, pero pornográficas a la vez, diciéndome lo que tenía que hacer: ‘Ponete acá, hacé esto, agachate, caminá, agarrá esto’. Yo en ese momento, superenamorada de él, hacía todo lo que él me decía que haga”, continuó tras sus primeras declaraciones.
Asimismo, Paula profundizó sobre uno de los ataques más graves sufridos en la vivienda del cantante, donde temió por su integridad física al intentar escapar del lugar: “Me agarró del cuello y me dijo: ‘Vos de acá no te vas, hija de puta’. Logré escaparme. Estaba la puerta abierta y me fui”.
Respecto a los antecedentes judiciales del caso, la denunciante explicó las razones por las cuales levantó la acusación planteada en el año 2022, manifestando haber actuado bajo la presión y el temor que le infundía el artista. Según su testimonio, la reaparición de material gráfico fue el detonante para acudir nuevamente a la Justicia: “Él me dijo que la saque. Me dio miedo. Es una mochila que yo tengo en la espalda desde ese tiempo, que no me la puedo sacar de encima, donde se me aparece constantemente él”.
La desmentida de Joaquín Levinton y el respaldo de la banda Turf
Frente al impacto de las declaraciones de Paula, el cantante de Turf recurrió a sus redes sociales para desmentir categóricamente las imputaciones, calificando la situación como una campaña de hostigamiento: “Ante la denuncia de público conocimiento, quiero contarles que esta persona me viene acosando hace muchos años, incluso presentándose en la puerta de mi casa de manera violenta. Nunca fue mi pareja, me resulta muy importante aclararlo y nuestra relación circunstancial duró muy poco tiempo. Ya me denunció hace más de tres años. Se presentaron pruebas en la fiscalía que demostraron que sus dichos eran falsos. Creí que era un capítulo cerrado, incluso me pidió perdón a través de las redes. Cuando la bloqueo sistemáticamente logra contactarme desde un teléfono nuevo. Estoy muy angustiado por tener que estar atravesando esta situación”.
Por su parte, los integrantes de Turf publicaron un comunicado donde resaltaron la presentación de Levinton ante las autoridades junto a su defensa, recordando que la presentación anterior fue cerrada y confirmada por la Cámara de Apelaciones: “No es la primera vez que esta persona lo denuncia. En 2023 hizo una denuncia similar, que fue archivada, y ese archivo fue confirmado por la Cámara de Apelaciones. En aquella causa consta que ella nunca ratificó la denuncia, que no se presentó a la pericia y que, mientras la causa estaba abierta, era ella quien lo buscaba de manera insistente, enviándole mensajes de todo tipo. Por respeto a todas las personas involucradas, no vamos a hacer públicas conversaciones privadas ni a dar más detalles fuera del expediente.”
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