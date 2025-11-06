El calvario que vive la excuñada del Kun Agüero: qué le pasa

kun aguero

La ex del hermano del Kun Agüero trató a su familia de “mafiosos”

Todo ocurrió en febrero de 2024 cuando Ana explotó en Instagram y posteó varias historias enojada con Gastón: “Te enojaste porque sí. No te conté nada porque tenía miedo de que me vengas a matar. Cuántas cosas me hiciste, cuántas cosas pasé…”. En Socios, Matías Vázquez indicó que el problema principal radica en la tenencia de Milay, su hija en común.

Aparentemente, a De Biasi le molestaron ciertas actitudes de Gastón, como que llevó en su auto a su hija sin cinturón de seguridad. Ahora, la menor está viviendo con él y ya lo acusó de “haberla secuestrado”. “Todo está tapado por el mafioso de tu hermano, toda esa familia”, dijo Ana sobre el Kun Agüero.

Tras la disputa, Gastón del Castillo se pronunció en redes, acusó a la pareja de Ana de “hacerle cosas a su hija” y disparó: “No te enojes solo porque tu novio anda encerrado. Me estoy haciendo cargo de tu hija hace cuatro meses y no pienses en la fama que te puede dar mi hermano”.

Gastón habló con Matías Vázquez y dejó bien en claro que con Ana de Biasi “está todo bien” y que las historias fuerno solamente un momento de calentura de ambas partes. “No quiero hablar mucho del tema porque es sensible y está la nena en el medio, que es lo más importante para mí. Los dos queremos la mejor para ella. No me sorprendió que Ana volviera a aparecer en los medios”, declaró.

Luego confesó que estuvo ausente de varios momentos de la vida de su hija cuando estaba desempeñándose como futbolista: “Cuando jugaba a la pelota no le dedicaba mucho tiempo a la nena. Hoy, que estoy en el mundo gastronómico, tengo tiempo para compartir con mi hija y es lindo poder hacerlo”.