El calvario que vive la excuñada del Kun Agüero: qué le pasa
La mujer denunció a Gastón del Castillo por incumplir con sus obligaciones como padre. Los detalles del conflicto.
El hermano del Kun Agüero, Gastón del Castillo, entró en una firme batalla con su ex, Ana de Biasi. La mujer lo denucnió por violencia económica.
Juan Etchegoyen dio a conocer los detalles del conflicto. “La ex cuñada del Kun Agüero, Ana de Biasi, tuvo una hija con el hermano del futbolista, Gastón del Castillo que por lo que me cuentan no le pasa una cuota alimentaria digna”.
“La cifra que le pasaría Gastón a Ana es de 600 mil pesos por mes que no le alcanza para nada y además que ya viene con este problema hace años”, agregó Etchegoyen.
Luego agregó: “A todo esto que te estoy contando te sumo que en las últimas horas Gastón del Castillo, hermano del Kun decidió ponerle un bozal legal a Ana para que no se manifieste en sus redes sociales”.
Y concluyó: “Y el otro dato que es llamativo y rarísimo es que me dicen que Gastón no ve a su hija hace un montón de tiempo. Que le envía ese dinero por mes a Ana pero no tiene un vínculo con la menor y repito que esto viene hace tiempo”.
La ex del hermano del Kun Agüero trató a su familia de “mafiosos”
Todo ocurrió en febrero de 2024 cuando Ana explotó en Instagram y posteó varias historias enojada con Gastón: “Te enojaste porque sí. No te conté nada porque tenía miedo de que me vengas a matar. Cuántas cosas me hiciste, cuántas cosas pasé…”. En Socios, Matías Vázquez indicó que el problema principal radica en la tenencia de Milay, su hija en común.
Aparentemente, a De Biasi le molestaron ciertas actitudes de Gastón, como que llevó en su auto a su hija sin cinturón de seguridad. Ahora, la menor está viviendo con él y ya lo acusó de “haberla secuestrado”. “Todo está tapado por el mafioso de tu hermano, toda esa familia”, dijo Ana sobre el Kun Agüero.
Tras la disputa, Gastón del Castillo se pronunció en redes, acusó a la pareja de Ana de “hacerle cosas a su hija” y disparó: “No te enojes solo porque tu novio anda encerrado. Me estoy haciendo cargo de tu hija hace cuatro meses y no pienses en la fama que te puede dar mi hermano”.
Gastón habló con Matías Vázquez y dejó bien en claro que con Ana de Biasi “está todo bien” y que las historias fuerno solamente un momento de calentura de ambas partes. “No quiero hablar mucho del tema porque es sensible y está la nena en el medio, que es lo más importante para mí. Los dos queremos la mejor para ella. No me sorprendió que Ana volviera a aparecer en los medios”, declaró.
Luego confesó que estuvo ausente de varios momentos de la vida de su hija cuando estaba desempeñándose como futbolista: “Cuando jugaba a la pelota no le dedicaba mucho tiempo a la nena. Hoy, que estoy en el mundo gastronómico, tengo tiempo para compartir con mi hija y es lindo poder hacerlo”.
