Federico Bal descolocó a un usuario con una ingeniosa respuesta tras una fake news sobre él

Lejos de mostrarse molesto o indignado, Bal optó por responder con ironía y un toque de desparpajo. “Imaginate estar falseando likes míos y yo todo tranquilo, sin nada de fragilidad masculina, teniendo de madre (y me pongo de pie) a la reina de los trolos”, replicó el actor, dejando en claro que no se siente afectado por ese tipo de rumores.