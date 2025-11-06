Federico Bal descolocó a un usuario con una ingeniosa respuesta tras una fake news sobre él
El actor reaccionó con humor y sin prejuicios ante un mensaje falso que se volvió viral en X, donde lo vinculaban con un influencer.
Federico Bal volvió a convertirse en tendencia, pero esta vez no por su trabajo en televisión ni por su vida sentimental, sino por una insólita polémica en redes sociales. Todo comenzó cuando un usuario de X, conocido por publicar contenido falso y humorístico bajo el nombre “Señorita MOskigna”, compartió una imagen trucada que mostraba supuestos “likes” del actor en las publicaciones del influencer Ramiro Bilbao.
El mensaje, acompañado de un comentario que insinuaba un vínculo entre ambos, buscaba generar repercusión inmediata. “No me paran de salir los corazones que Fede Bal le deja a este colorado. Es tan real lo que contó Carmen cuando Fede le dijo: ‘MAMÁ, ME GUSTAN TOOOODAS’”, escribió el usuario, intentando ironizar sobre la vida privada del hijo de Carmen Barbieri.
Lejos de mostrarse molesto o indignado, Bal optó por responder con ironía y un toque de desparpajo. “Imaginate estar falseando likes míos y yo todo tranquilo, sin nada de fragilidad masculina, teniendo de madre (y me pongo de pie) a la reina de los trolos”, replicó el actor, dejando en claro que no se siente afectado por ese tipo de rumores.
Con su característico humor, Fede incluso cerró el mensaje con una frase que hizo estallar a sus seguidores: “Igual unos besos le doy al colorado”. Su comentario, lejos de apagar el tema, terminó generando una ola de reacciones positivas entre los usuarios, que celebraron su naturalidad y su manera de enfrentar los chismes sin dramatismo.
Esta respuesta volvió a posicionar a Fede Bal como uno de los personajes más activos y espontáneos en redes, capaz de revertir una situación incómoda en un momento de humor. Su actitud, además, fue aplaudida por colegas y fanáticos, quienes destacaron su frescura y su capacidad para tomarse con liviandad los intentos de provocación digital.
