La biopic de Michael Jackson ya tiene fecha de estreno y primer adelanto

El director Antoine Fuqua destacó la elección del protagonista: “Había una conexión espiritual cuando lo conocí. Tiene una habilidad natural para emular a Michael y una gran química con la cámara”, explicó a Variety sobre el casting de Jaafar.

jaafar-jackson

El reparto reúne otros nombres reconocidos en roles clave:

Colman Domingo interpreta a Joe Jackson , padre y manager de Michael.

interpreta a , padre y manager de Michael. Nia Long encarna a su madre, Katherine .

encarna a su madre, . Kat Graham como Diana Ross , colega y referente en la transición del artista hacia su carrera en solitario.

como , colega y referente en la transición del artista hacia su carrera en solitario. Miles Teller interpreta a John Branca , abogado y asesor del músico.

interpreta a , abogado y asesor del músico. El elenco se completa con Jessica Sula (LaToya Jackson); Larenz Tate (Berry Gordy); Laura Harrier (Suzanne de Passe); Liv Symone (Gladys Knight); Kevin Shinick (Dick Clark); y KeiLyn Durrel Jones (Bill Bray).

Domingo, nominado al Óscar por Rustin, aceptó el polémico personaje de Joe Jackson con un objetivo claro: “Quiero encontrar su humanidad, su corazón y su humor. Tal vez vaya en contra de la opinión pública a veces, pero creo que mi responsabilidad es retratar una versión compleja de estas personas”, expresó a People. Por su parte, Miles Teller reveló en marzo pasado que logró varias conversaciones con el verdadero John Branca: “Michael es uno de los más grandes que lo han hecho, si no el más grande. Merece una película y estoy emocionado de ser parte de ella”, comentó el actor.

Aunque la cinta terminó su rodaje en mayo de 2024, fue sometida a reshoots y, durante meses, se especuló sobre una posible división en dos partes. Ahora está confirmado que se trata de un solo largometraje.

El guion está firmado por John Logan (Alien: Covenant, Rango). La producción corre a cargo de Graham King —responsable también de Bohemian Rhapsody—, junto a John Branca y John McClain, con Justin Simien como coproductor y David B. Householter como productor ejecutivo.