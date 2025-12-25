El cambio por Navidad de Telefe con MasterChef Celebrity: qué pasa hoy jueves

¿Cuándo vuelve MasterChef Celebrity en vivo?

Se espera que la programación habitual se normalice a partir de la próxima semana, una vez superado el bache de los festejos de Navidad. Los participantes que quedaron en la cuerda floja tras el último programa emitido tendrán unos días más de "aire" antes de enfrentarse al jurado para definir quién abandona las cocinas más famosas del país.

Muchos televidentes se sorprendieron el miércoles al sintonizar la pantalla y encontrarse con un enlatado musical en lugar del habitual delantal negro. Por lo pronto, los fanáticos del certamen podrán disfrutar de un repaso relajado este jueves, guardando el suspenso de la eliminación para el regreso triunfal del vivo.

A qué hora y cómo ver la repetición de MasterChef Celebrity

La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este jueves, desde las 22 horas, bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.