El cambio por Navidad de Telefe con MasterChef Celebrity: qué pasa hoy jueves
El canal de las pelotas insiste en modificar su grilla televisiva para cuidar el rating del reality culinario en épocas de fiestas.
Los seguidores de MasterChef Celebrity deberán esperar un poco más para ver a sus participantes favoritos bajo presión, ya que en una decisión estratégica para proteger las cifras de audiencia, Telefe confirmó que este jueves el reality de cocina no saldrá en vivo y, en su lugar, se emitirá un programa repetido con los mejores momentos de la temporada.
La medida no es aislada, ya que el miércoles, cuando el calendario marcaba una noche clave de gala de eliminación, el canal de las pelotas decidió levantar la competencia y emitir un especial musical navideño. El objetivo es claro: no desperdiciar el contenido de alto impacto en noches donde el encendido de la televisión baja drásticamente debido a las reuniones familiares.
La producción del programa y las autoridades de Telefe saben que las galas de eliminación son los momentos de mayor "engagement" y rating del ciclo. En este marco, emitir una eliminación un 24 o 25 de diciembre implicaría perder varios puntos de audiencia que el canal prefiere capitalizar en días de consumo habitual.
Del mismo modo, durante este jueves de Navidad, la audiencia podrá revivir los desafíos más icónicos y los platos más elogiados de la presente edición, sirviendo como una suerte de "resumen de mitad de temporada".
¿Cuándo vuelve MasterChef Celebrity en vivo?
Se espera que la programación habitual se normalice a partir de la próxima semana, una vez superado el bache de los festejos de Navidad. Los participantes que quedaron en la cuerda floja tras el último programa emitido tendrán unos días más de "aire" antes de enfrentarse al jurado para definir quién abandona las cocinas más famosas del país.
Muchos televidentes se sorprendieron el miércoles al sintonizar la pantalla y encontrarse con un enlatado musical en lugar del habitual delantal negro. Por lo pronto, los fanáticos del certamen podrán disfrutar de un repaso relajado este jueves, guardando el suspenso de la eliminación para el regreso triunfal del vivo.
A qué hora y cómo ver la repetición de MasterChef Celebrity
La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este jueves, desde las 22 horas, bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
