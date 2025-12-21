A qué hora dan hoy domingo MasterChef Celebrity y qué pasa en el programa
El reality de cocina continúa y los famosos deberán enfrentarse al nuevo desafío que les proponga el jurado.
MasterChef Celebrity está más picante que nunca. En la última gala de eliminación, Julia Calvo fue la elegida por el jurado para abandonar la competencia y ahora el resto de los famosos deberá someterse a un nuevo desafío.
En el cierre de la "semana especial de Olimpíadas", que contó con la participación de Zaira Nara, los concursantes tuvieron que hacer una nueva prueba y conquistar al jurado para seguir en competencia.
En esta primera prueba de la semana, algunos participantes deberán preparar la mejor mesa de Navidad y solo algunos podrán subir al balcón.
Como suele ocurrir, aquellos que no logren conquistar a los especialistas, recibirán el delantal gris, una señal clara de que su desempeño no estuvo a la altura y que quedarán en una posición más comprometida dentro del certamen.
A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity
La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este domingo, desde las 22 horas, bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
¿Quiénes continúan en MasterChef Celebrity?
Tras las salidas del Roña Castro, Esteban Mirol, Diego "Peque" Schwartzman, Luis Ventura, Walas (que reemplazó a Pablo Lescano), Valentina Cervantes, Alex Pelao, Eugenia Tobal y Julia Calvo, quedan 15 famosos en competencia.
Se trata de: Leandro "Chino" Leunis, Claudio "Turco" Husaín, Evangelina Anderson, Ian Lucas, Sofi Gonet, Maxi López (reemplazado temporalmente por Yanina Latorre), Momi Giardina, Sofi Martínez, La Joaqui, Emilia Attias, Miguel Ángel Rodríguez, Susana Roccasalvo, Marixa Balli, Agustín "Cachete" Sierra, y Andy Chango.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario