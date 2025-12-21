A qué hora dan hoy domingo MasterChef Celebrity y qué pasa en el programa

La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este domingo, desde las 22 horas, bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.

masterchef celebrity (2)

¿Quiénes continúan en MasterChef Celebrity?

Tras las salidas del Roña Castro, Esteban Mirol, Diego "Peque" Schwartzman, Luis Ventura, Walas (que reemplazó a Pablo Lescano), Valentina Cervantes, Alex Pelao, Eugenia Tobal y Julia Calvo, quedan 15 famosos en competencia.

Se trata de: Leandro "Chino" Leunis, Claudio "Turco" Husaín, Evangelina Anderson, Ian Lucas, Sofi Gonet, Maxi López (reemplazado temporalmente por Yanina Latorre), Momi Giardina, Sofi Martínez, La Joaqui, Emilia Attias, Miguel Ángel Rodríguez, Susana Roccasalvo, Marixa Balli, Agustín "Cachete" Sierra, y Andy Chango.