"Pongan más": picante cruce entre los famosos y un jurado por el frío en MasterChef Celebrity

El primer reclamo fue de Miguel Ángel Rodríguez. Visiblemente enfurecido, el actor le retrucó al jurado la falta de infraestructura y sentenció: "Es que somos siete y hay solo dos abatidores".

"Esto es una competencia, calmate", sentenció Betular de forma tajante, para intentar poner fin a la discusión en medio de las islas de cocina.

Lejos de que el conflicto terminara ahí, los participantes aprovecharon sus entrevistas individuales para pasarle factura al programa, y fue entonces que el actor se volvió viral con un pedido desesperado: "Doy mi vida por más abatidores. Pongan más, qué les cuesta".

Andy Chango, fiel a su estilo provocador, se sumó a la queja con sarcasmo y exclamó: "Podrían hacer un esfuercito de producción y poner uno más".

El episodio dejó en evidencia que, a medida que la competencia avanza, cualquier detalle técnico se convierte en el detonante ideal para los nervios de los famosos. Lo que comenzó como una gala de dulces navideños terminó con un pedido masivo de "más frío" para poder llegar a tiempo con el desafío.