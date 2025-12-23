"Pongan más": picante cruce entre los famosos y un jurado por el frío en MasterChef Celebrity
Uno de los chefs tuvo un fuerte cruce con los cocineros, en medio de la tensión por la competencia. ¿Qué pasó?
La temática navideña no logró traer paz a las hornallas de Telefe y este lunes, el espíritu festivo se vio empañado por una batalla campal técnica que tuvo como protagonista inesperado al abatidor, en el reality MasterChef Celebrity.
La falta de espacio para enfriar las preparaciones desató un cruce de reproches entre las estrellas y el jurado, dejando en claro que en esta competencia la paciencia es el ingrediente que más escasea.
Entre decoraciones de azúcar impalpable y galletitas dulces, el punto de ebullición llegó cuando el equipo de producción y el jurado notaron que el equipamiento crítico no estaba funcionando correctamente por el mal uso de los participantes.
La tensión estalló cuando Damián Betular, al ver que el equipo no enfriaba, lanzó una advertencia cargada de ironía. "Chicas, chicos, tienen el abatidor abierto. Está bien que es bueno, pero no hace milagros", expresó.
El pastelero perdió la calma al notar que el aparato ni siquiera cerraba por placas mal ubicadas. Sin embargo, los famosos no se quedaron callados y la respuesta fue inmediata.
El primer reclamo fue de Miguel Ángel Rodríguez. Visiblemente enfurecido, el actor le retrucó al jurado la falta de infraestructura y sentenció: "Es que somos siete y hay solo dos abatidores".
"Esto es una competencia, calmate", sentenció Betular de forma tajante, para intentar poner fin a la discusión en medio de las islas de cocina.
Lejos de que el conflicto terminara ahí, los participantes aprovecharon sus entrevistas individuales para pasarle factura al programa, y fue entonces que el actor se volvió viral con un pedido desesperado: "Doy mi vida por más abatidores. Pongan más, qué les cuesta".
Andy Chango, fiel a su estilo provocador, se sumó a la queja con sarcasmo y exclamó: "Podrían hacer un esfuercito de producción y poner uno más".
El episodio dejó en evidencia que, a medida que la competencia avanza, cualquier detalle técnico se convierte en el detonante ideal para los nervios de los famosos. Lo que comenzó como una gala de dulces navideños terminó con un pedido masivo de "más frío" para poder llegar a tiempo con el desafío.
