Santiago del Moro reveló cómo será Gran Hermano Generación Dorada: "No hay ningún..."
El conductor de la casa más famosa del país habló sobre la próxima temporada del reality más visto del país y adelantó en qué etapa de producción se encuentra.
Gran Hermano se ha convertido en un fenómeno televisivo constante, sumando audiencia edición tras edición. La conducción de Santiago del Moro ha sido un factor clave, aportando su estilo personal y un toque fresco que distingue a cada temporada.
Frente a la enorme cantidad de consultas que recibe diariamente en su programa radial El club del Moro (La 100) y en sus redes sociales, el conductor decidió responder directamente a sus seguidores y aclarar algunos puntos sobre la próxima temporada.
En una historia de Instagram, Santiago del Moro dio detalles sobre la selección de los participantes: "No hay ningún jugador confirmado aún", y agregó que "el casting presencial ya se está haciendo en la misma productora de siempre", dando indicios de que la producción ya está en marcha.
Respecto al formato de esta edición, el conductor confirmó que "¡No es una edición de ‘famosos’ ni VIP! Es ‘Generación Dorada’ (para todos, más o menos conocidos son todos iguales en la casa)", subrayando que los participantes tendrán las mismas condiciones dentro del juego, sin importar su popularidad previa.
Finalmente, completó la información indicando que "el casting sigue abierto" y que aún "no hay día de febrero para el debut confirmado", dejando abierta la expectativa sobre cuándo se verá la nueva temporada.
Santiago del Moro confirmó su permanencia en Telefe por cinco años más
La noticia de que Santiago del Moro renovó su contrato con Telefe se transformó rápidamente en tema de conversación entre sus seguidores. Tras la confirmación, el conductor eligió sus redes sociales para compartir su alegría.
En sus historias de Instagram expresó su entusiasmo con un mensaje directo a su público: “Amigos, estoy muy feliz, contrato firmado con Telefe por 5 años más, gracias al canal por la oportunidad y la confianza en mi laburo y a ustedes por estar siempre ahí”. La declaración reflejó no solo su satisfacción personal, sino también la importancia de mantener su vínculo con el canal líder del país.
