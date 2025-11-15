Santiago del Moro reveló cómo será Gran Hermano Generación Dorada: "No hay ningún..."

ig-santiago-moro-gran-hermano-generacion-dorada

Santiago del Moro confirmó su permanencia en Telefe por cinco años más

La noticia de que Santiago del Moro renovó su contrato con Telefe se transformó rápidamente en tema de conversación entre sus seguidores. Tras la confirmación, el conductor eligió sus redes sociales para compartir su alegría.

En sus historias de Instagram expresó su entusiasmo con un mensaje directo a su público: “Amigos, estoy muy feliz, contrato firmado con Telefe por 5 años más, gracias al canal por la oportunidad y la confianza en mi laburo y a ustedes por estar siempre ahí”. La declaración reflejó no solo su satisfacción personal, sino también la importancia de mantener su vínculo con el canal líder del país.