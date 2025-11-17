El video de Flor Regidor mostrando el resultado de su cirugía a un amigo: "Presentación de ellas"

La estrategia de la modelo para revelar su nueva silueta fue audaz y cargada de un estilo definido. Regidor posó con un bikini de tono negro metalizado, una elección que enfatizó los resultados de la cirugía. Complementando su look, utilizó un bucket hat de animal print, lo que reforzó su imagen fashionista y deliberadamente provocadora. Esta combinación visual, sumada a la naturaleza del cambio físico, generó una inmediata viralización del material.