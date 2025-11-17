El video de Flor Regidor mostrando el resultado de su cirugía a un amigo: "Presentación de ellas"
La ex Gran Hermano mostró el cambio de su cuerpo tras someterse a una cirugía adelante de un amigo. Conocé el video que se volvió viral en redes.
Flor Regidor, la ex participante del reality show Gran Hermano, ha vuelto a captar la atención masiva en el ecosistema digital al exhibir los resultados de su más reciente intervención de cirugía estética.
La modelo decidió compartir en sus plataformas de redes sociales una serie de imágenes que no solo mostraron su transformación física, sino que también desataron un gran revuelo entre los internautas, quienes no tardaron en someter su cambio al escrutinio público.
La estrategia de la modelo para revelar su nueva silueta fue audaz y cargada de un estilo definido. Regidor posó con un bikini de tono negro metalizado, una elección que enfatizó los resultados de la cirugía. Complementando su look, utilizó un bucket hat de animal print, lo que reforzó su imagen fashionista y deliberadamente provocadora. Esta combinación visual, sumada a la naturaleza del cambio físico, generó una inmediata viralización del material.
La difusión de las imágenes en las plataformas digitales se produjo de manera instantánea, atrayendo una marea de opiniones. Los internautas respondieron con numerosos comentarios que debatían y analizaban su nueva apariencia, dejando en claro que cualquier movimiento de las ex figuras de reality es analizado bajo una lupa microscópica.
Aún así, este movimiento no fue el único que causó asombro en los fans de Regidor, sino la que la influencer decidió hacer una presentación sin filtro de su última operación. Teniendo en cuenta que se operó el busto, ella misma compartió un video en el que "presentó" de manera oficial sus nuevos pechos a un amigo de ella.
Es más, a través de sus historias de instagram escribió: "presentación de ellas" mientras se la puede ver mirando a su amigo y levantándose el buzo que llevaba puesto. El video se volvió rápidamente viral y sorprendió a sus seguidores por lo sin filtro que se mostró.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario