El cantante de Coldplay confesó que sufre de depresión

En un video publicado desde una calle concurrida de Hong Kong , ciudad donde Coldplay ofreció cuatro multitudinarios conciertos como parte de su gira 'Music of the Spheres', Martin reveló que está atravesando un momento difícil emocionalmente. “Últimamente he notado que algunas personas, incluyéndome a mí, están lidiando con la depresión”, confesó, y con ese mismo espíritu de generosidad que lo caracteriza, quiso compartir con sus millones de seguidores algunas herramientas que lo están ayudando a mantenerse a flote.