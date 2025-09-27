Operaron a Valentino López y estuvo acompañado por sus padres: "Todo va a estar bien"

En un giro que ni la ficción podría haber imaginado, Wanda Nara y Maxi López se reencontraron en Argentina para un asado familiar. La reunión, que tuvo lugar en la casa de Martín Migueles, el supuesto nuevo novio de Wanda, incluyó a sus tres hijos varones, las dos hijas de ella con Mauro Icardi, y sus respectivos padres. Esta escena de armonía contrasta drásticamente con la turbulenta historia de la expareja.

El encuentro, que se llevó a cabo en Nordelta, fue revelado por Pochi de Gossipeame, quien, con ironía, escribió en sus historias de Instagram: “Y ahora está Wan en la casa de Migueles de Yacht comiendo un asadito con toda la familia y Maxi López, ni Netflix se atrevió a tanto jaja”.

A pesar de que no se vio a Migueles en las fotos, la reunión sorprendió a todos, ya que el asado en la casa de su pareja actual con su exmarido y toda la familia es algo que desafía cualquier libreto. Las fotos que circularon muestran a los chicos, a los hermanos de Wanda, a su padre y a sus hijos juntos, riendo y compartiendo una picada y unos mates.

La presencia de Andrés Nara, con quien Wanda ha tenido una relación oscilante, y de Zaira Nara, que siempre se mantuvo cerca de la familia, muestra una reconciliación y un clima de tranquilidad. El motivo del reencuentro de Wanda y Maxi es la participación del exfutbolista en Masterchef Celebrity, el reality que ella conducirá en Telefe.

Wanda compartió una foto de la familia y simplemente agregó un emoji de corazón, sin discursos ni explicaciones. La segunda foto que subió, en la que su hija mayor se sentó junto a su exmarido, desató especulaciones sobre la reacción de Mauro Icardi, quien se encuentra en Turquía.