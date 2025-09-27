Operaron a Valentino López y estuvo acompañado por sus padres: "Todo va a estar bien"
El hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López tuvo que pasar por el quirófano tras lesionarse en un partido de fútbol.
Este sábado, Valentino, hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López, fue operado tras romperse los ligamentos cruzados. El joven juega en las inferiores de River y sufrió una dura lesión en uno de los encuentros. En las últimas horas, la mediática usó sus redes sociales para comentar cómo salió todo.
“Mi bomber está bien, toda la familia está acá acompañándolo. Gracias River Plate y a todo su equipo de médicos por cuidarlo tanto”, escribió la empresaria en una historia de Instagram, donde se la ve acompañada de su ex marido.
Por su parte, Maxi subió una foto de su hijo y expresó: “Gracias River Plate y al doc Matías con todo su equipo”.
Wanda Nara eligió un lugar impensado para el reencuentro de Maxi López con su familia
En un giro que ni la ficción podría haber imaginado, Wanda Nara y Maxi López se reencontraron en Argentina para un asado familiar. La reunión, que tuvo lugar en la casa de Martín Migueles, el supuesto nuevo novio de Wanda, incluyó a sus tres hijos varones, las dos hijas de ella con Mauro Icardi, y sus respectivos padres. Esta escena de armonía contrasta drásticamente con la turbulenta historia de la expareja.
El encuentro, que se llevó a cabo en Nordelta, fue revelado por Pochi de Gossipeame, quien, con ironía, escribió en sus historias de Instagram: “Y ahora está Wan en la casa de Migueles de Yacht comiendo un asadito con toda la familia y Maxi López, ni Netflix se atrevió a tanto jaja”.
A pesar de que no se vio a Migueles en las fotos, la reunión sorprendió a todos, ya que el asado en la casa de su pareja actual con su exmarido y toda la familia es algo que desafía cualquier libreto. Las fotos que circularon muestran a los chicos, a los hermanos de Wanda, a su padre y a sus hijos juntos, riendo y compartiendo una picada y unos mates.
La presencia de Andrés Nara, con quien Wanda ha tenido una relación oscilante, y de Zaira Nara, que siempre se mantuvo cerca de la familia, muestra una reconciliación y un clima de tranquilidad. El motivo del reencuentro de Wanda y Maxi es la participación del exfutbolista en Masterchef Celebrity, el reality que ella conducirá en Telefe.
Wanda compartió una foto de la familia y simplemente agregó un emoji de corazón, sin discursos ni explicaciones. La segunda foto que subió, en la que su hija mayor se sentó junto a su exmarido, desató especulaciones sobre la reacción de Mauro Icardi, quien se encuentra en Turquía.
