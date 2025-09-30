Mariano Martínez estaría nuevamente de novio: quién sería su actual pareja

Embed - LUVA on Instagram: "Mayor que yo con Fronteo " View this post on Instagram A post shared by LUVA (@luvaok)

"Es importante hablar de la dislexia": el sorprendente relato de Mariano Martínez

En una entrevista íntima con Mario Pergolini en el programa Otro día perdido, el actor Mariano Martínez compartió un aspecto personal de su vida: su diagnóstico de dislexia. El tema surgió cuando Martínez reveló que a veces la dislexia le "jugaba en contra", sorprendiendo a Pergolini y al público. El actor afirmó que no solo él convive con esta dificultad, sino también dos de sus hijos, lo que lo motivó a hablar sobre el tema, que consideró “bastante duro”.

Martínez contó que de niño la pasó “muy mal” por la frustración que le generaba esta condición, que en aquel entonces no tenía un diagnóstico. La situación cambió cuando uno de sus hijos mostró indicios de dislexia. Después de realizarle el test, el resultado fue positivo, lo que impulsó a la familia a comenzar un tratamiento de dos años. El actor destacó la importancia de la Fundación Difam y la labor de sus especialistas, ya que los tests para detectar dislexia son costosos y requieren la intervención de una psicopedagoga. Martínez aprovechó la ocasión para aconsejar a los padres: “Si tenés la duda con tu hijo, el tema de la lectura, que lee en un punto que ya debería leer más de corrido, lee más lento, hay que consultar”.

Durante la conversación, el actor resaltó la importancia de la ley que existe en Argentina desde 2016. Esta normativa obliga a las instituciones educativas a “aggiornar en la forma que hay que enseñarle, porque los disléxicos aprendemos de otra manera”. La ley busca que los colegios adapten sus métodos de enseñanza para que los niños con dislexia no queden rezagados. La visibilidad de casos como el de Martínez es crucial para generar conciencia y acceso a la detección temprana.

Esta no es la primera vez que el actor se refiere al tema. Durante la pandemia, en un vivo de Instagram, confesó públicamente su condición. En esa ocasión, a pesar de su amor por la lectura, admitió que “así y todo tengo errores de ortografía porque tengo dislexia declarada. No es un tema, pero sí una dificultad para ciertas cosas. Tengo unos errores tremendos todavía”. El testimonio de Mariano Martínez demuestra la importancia de hablar abiertamente de la dislexia, no solo para quienes la padecen, sino también para sus familias.