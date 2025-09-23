La Justicia investiga al nuevo novio de Wanda Nara por su vínculo con Elías Piccirillo

Y añadió: "Él dijo que con Elías no eran socios, pero que tenían operaciones económicas que no eran del todo rígidas ni del todo formal, no sé qué habrá querido decir con eso". También revelaron que el nuevo novio de Wanda Nara suele ir a visitar a su exsocio a la cárcel de Ezeiza, algo que llamó la atención de la Justicia: "Se investiga si esas visitas son solo por amistad o si están vinculadas a pedidos que Piccirillo no puede resolver por estar detenido", detalló.