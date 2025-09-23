La Justicia investiga al nuevo novio de Wanda Nara por su vínculo con Elías Piccirillo
Martín Migueles sería socio y mano derecha del exmarido de Jésica Cirio, que permanece detenido por robo y estafa.
El nuevo novio de Wanda Nara, Martín Migueles, quedó en la mira de la Justicia por su vínculo comercial con Elías Piccirillo, exmarido de Jésica Cirio, que está detenido por robo y estafa. Según trascendió en las últimas, Migueles y Piccirillo mantuvieron una sociedad durante más de una década en el ámbito empresarial y compartieron distintos negocios, lo que podría complicar su situación judicial.
"Lo que le puede pasar a Migueles es parecido a lo que le pasó a Piccirillo. Es un personaje del mundo financiero y empresario, con movimientos de dinero muy importantes en la city porteña. No era conocido, pero su relación con Wanda y su cercanía a Elías lo van a exponer mucho más. En Comodoro Py ya fue señalado como persona de interés y socio de Piccirillo", explicó el periodista Ignacio González Prieto, en diálogo con Puro Show (El Trece).
Y añadió: "Él dijo que con Elías no eran socios, pero que tenían operaciones económicas que no eran del todo rígidas ni del todo formal, no sé qué habrá querido decir con eso". También revelaron que el nuevo novio de Wanda Nara suele ir a visitar a su exsocio a la cárcel de Ezeiza, algo que llamó la atención de la Justicia: "Se investiga si esas visitas son solo por amistad o si están vinculadas a pedidos que Piccirillo no puede resolver por estar detenido", detalló.
Además, el periodista señaló que Martín Migueles aparece como presidente de la sociedad Argentina Exchange desde 2021, que tenía a Elías Piccirillo como principal aportante de capital; la firma registró un volumen millonario de operaciones y fue suspendida en marzo de 2024 por decisión del Banco Central tras varias denuncias.
En este contexto, el periodista Matías Vázquez contó que la relación entre ambos se habría roto cuando Migueles habría intentado seducir a Jésica Cirio: "Casi se van a las manos porque Migueles quiso tener una noche de intimidad con Cirio, y ahí explotó una sociedad que parecía sólida en los negocios", reveló.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario