A qué hora ver hoy domingo Gran Hermano y qué pasa en la casa
El conductor de reality de Telefe visitará a los participantes y hará un anuncio que sorprenderá a todos.
La casa de Gran Hermano se prepara para vivir una gala diferente este domingo. En medio de una semana cargada de tensión, estrategias y conflictos entre los participantes, Santiago del Moro volverá a ingresar al reality para compartir una cena especial con todos los jugadores.
Pero eso no será lo único. El conductor adelantó que durante la noche habrá una sorpresa que impactará tanto a los participantes como al público que sigue el programa desde afuera. Aunque no dio demasiados detalles, la expectativa crece entre los fanáticos, sobre todo porque la definición llega a pocos días del esperado repechaje.
Además, según trascendió, todavía existe la posibilidad de que un nuevo participante sea bajado de placa antes de la gala de eliminación de este lunes, algo que podría modificar completamente el escenario dentro de la casa más famosa del país.
Por el momento, los jugadores que continúan nominados son Daniela, Danelik, Zunino, Emanuel y Cinzia, quienes siguen en riesgo de abandonar el reality en la próxima eliminación.
La semana estuvo marcada por fuertes cruces, estrategias cada vez más agresivas y un clima de máxima tensión entre los participantes, en una instancia decisiva del juego donde cada movimiento puede cambiar el rumbo de la competencia.
Con el repechaje cada vez más cerca y una nueva eliminación en puerta, la visita de Del Moro promete convertirse en uno de los momentos más importantes de la temporada.
A qué hora y cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada
La nueva gala de Gran Hermano se podrá ver este domingo, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
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