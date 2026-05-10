A qué hora ver hoy domingo Gran Hermano y qué pasa en la casa

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GranHermanoAr/status/2052732529820459321&partner=&hide_thread=false ¿QUIÉN QUERÉS QUE ABANDONE LA CASA?



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La semana estuvo marcada por fuertes cruces, estrategias cada vez más agresivas y un clima de máxima tensión entre los participantes, en una instancia decisiva del juego donde cada movimiento puede cambiar el rumbo de la competencia.

Con el repechaje cada vez más cerca y una nueva eliminación en puerta, la visita de Del Moro promete convertirse en uno de los momentos más importantes de la temporada.

A qué hora y cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada

La nueva gala de Gran Hermano se podrá ver este domingo, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.

Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.