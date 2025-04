El comentario subido de tono de Yanina Latorre sobre Ricky Diotto: "Que me cante y me g..."

El comentario sin filtro de Latorre no tardó en generar sorpresa entre sus compañeros, quienes rápidamente le advirtieron que estaban al aire. Visiblemente avergonzada, Yanina reaccionó entre risas y con un gesto de desconcierto: "¡Me quiero ir! Ricky Diotto está mirando, me quiero ir", dijo cuando volvieron a enfocarla las cámaras.

yanina latorre diotto

Intentando aclarar su reacción, la panelista explicó que su comentario no era personal contra Diotto, sino que en general siente atracción por los hombres con talento vocal. "Voy a reconocer algo. No es con Ricky, a mí me calientan los tipos que cantan bien", señaló. Sin embargo, Ángel de Brito, conductor del programa, no dejó pasar la situación y le respondió con ironía: "¡Ahora no la des vuelta!", dando a entender que el comentario ya había quedado expuesto a sus sentimientos.

La escena no tardó en volverse viral en redes sociales, donde los seguidores del programa comentaron con humor el inesperado momento protagonizado por Latorre. Muchos usuarios destacaron su espontaneidad, mientras que otros se mostraron sorprendidos por su reacción en vivo, incluso preguntando a Diego Latorre su opinión.

Este episodio se suma a la lista de momentos desopilantes que caracterizan a LAM, donde las declaraciones sin filtro de sus panelistas suelen generar repercusión tanto en la televisión como en el mundo digital.