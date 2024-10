El comunicado de la familia de Liam Payne: "Devastados"

Hay que destacar que, si bien los padres de Payne no ahondaron en detalles, son los primeros en hablar al respecto de la muerte del cantante. Por ahora ningún ex miembro de One Direction se ha expresado al respecto, aunque una de las palabras más esperadas es la de Niall Horan, el último ex integrante de la banda con quien Liam compartió momentos en Argentina.

En tanto, Harry Styles, Zayn Malik y Louis Tomlinson tampoco brindaron declaraciones. Aún así se espera que, tras esta devastadora y trágica muerte, el grupo se una y emita un comunicado en conjunto. Pero, por el momento, los cantantes mantienen su duelo en la más profunda de la privacidad.

En lo que respecta a la caída de Liam Payne, por el momento se desconoce cómo se dio y si fue un accidente o algo premeditado, pero ya se confirmó que el cantante estaba bajo los efectos de drogas y alcohol. Según la autopsia preliminar, el británico sufrió un traumatismo de cráneo con hemorragia interna y externa, lo que provocó su muerte en el momento.