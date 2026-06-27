Sin palabras: el posteo de Benicio, hijo de Ernestina Pais, para despedir a su madre

La periodista también manifestaba frecuentemente la admiración que sentía por Benicio. En una de sus reflexiones más recordadas sobre la maternidad, llegó a describirlo como "la bondad" y sostuvo que era "el ser más lindo que pudieras conocer", palabras que volvieron a cobrar fuerza tras conocerse la noticia de su fallecimiento.

El mensaje del joven se sumó a las numerosas muestras de afecto que surgieron durante las últimas horas. Compañeros de trabajo, artistas y personalidades del medio evocaron a Ernestina Pais, resaltando tanto su extensa carrera en radio y televisión como su calidad humana.