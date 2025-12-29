Inhabilitación preventiva: sancionaron a Valeria Aquino tras el video de su hija al volante

valeria aquino polaco hija

Las reacciones fueron inmediatas y divididas. Por un lado, se multiplicaron las críticas que apuntaron a la responsabilidad de la madre y al mensaje que se transmite al exponer públicamente una situación ilegal. Por otro, algunos usuarios salieron en defensa de Aquino, argumentando que se trataba de un entorno controlado y recordando experiencias personales de aprendizaje al volante en edades similares.

Sin embargo, desde los organismos oficiales remarcaron que el contexto no atenúa la gravedad de permitir que una menor sin habilitación conduzca un vehículo. Con la inhabilitación preventiva ya dispuesta, el caso volvió a poner en primer plano el debate sobre seguridad vial, límites legales y el rol de los adultos en la formación de conductas responsables.