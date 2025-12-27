Puro talento: Sol, la hija de Karina La Princesita y El Polaco, sorprendió cantando "La Perla" de Rosalía
Con sus 18 años, la joven parece tener una gran carrera por delante con la música, al igual que sus padres. ¿Se lanzará a la industria?
De tal palo, tal astilla: Sol Cwirkaluk demostró estar hecha a imagen y semejanda de su mamá, Karina "La Princesita", y su papá, El Polaco. En las últimas horas, la jovencita de 18 años compartió un video en su cuenta de TikTok, donde entona "La Perla", uno de los más recientes lanzamientos de Rosalía.
Lo cierto es que la hija de ambos talentos de la música tropical sorprendió con su talento y despertó todo tipo de elogios en sus seguidores. Con más de 175.000 likes, la heredera de La Princesita y El Polaco recibió los mejores comentarios por su performance: "Digna hija de sus padres, tiene mucho talento"; "¿Tiene el tono de voz muy parecido a Kari o estoy loca?"; "Ella y Ángela Torres, las mejores voces de Argentina"; fueron algunos de los comentarios.
La gran pregunta es si la joven se lanzará a la industria musical, dado que hasta ahora sólo ha compartido algunos videos en redes sociales.
Mirá el video:
El duro descargo de un fan contra El Polaco por su recital en San Isidro: qué dijo
Un nuevo escándalo sacude al mundo de la música tropical y tiene como protagonista a El Polaco. El cantante brindó un show el sábado 20 de diciembre en el Hipódromo de San Isidro, en un espacio llamado Paranoli, pero lejos de la fiesta esperada, su presentación terminó generando bronca, decepción y fuertes acusaciones por parte de sus propias fanáticas.
La polémica fue revelada por Juan Etchegoyen, donde aseguró haber recibido una catarata de mensajes de personas que asistieron al recital y se sintieron defraudadas. “El cantante dio un recital en un lugar de zona norte, más precisamente en San Isidro, y las fans no me paran de escribir totalmente indignadas con su ídolo”, afirmó el periodista.
Según el relato de Etchegoyen, el malestar comenzó desde el inicio del show. “El recital estaba anunciado para la 1.30 y el show de El Polaco terminó empezando pasadas las 3.30. El lugar estaba estallado de gente y las horas pasaban sin que apareciera. En un momento ya se decía ‘esto es una mentira’”, contó.
Luego, el comunicador expuso un audio de una fan del músico: “Ayer no había testimonios, pero hoy sí. Hay una fan que se llama Pilar que me envió un audio para compartir en el programa y de esta manera le estamos poniendo voz a lo que yo te anticipaba ayer”.
“Mi nombre es Pilar y soy de San Isidro. Quería denunciar al lugar Paranoli que está en el Hipódromo de San Isidro. Fue un desastre y una verdadera estafa”, empezó diciendo la fan de El Polaco. “El Polaco tendría que haber tocado 1.30 y empezó a cantar 3.40 de la mañana y casi que ni cantó, el que cantaba era el chico que él tenía al lado. Él solamente decía 'palmas arriba' y 'el que no salta es un aburrido' y lo peor de todo en un momento dijo 'cómo está zona sur', fue tremendo y un papelón", sentenció Pilar.
Y Juan concluyó: “Hasta ahora El Polaco no habló y no sé si lo hará y pedirá disculpas, pero si quiere salir al aire en este programa está más que invitado por supuesto”.
