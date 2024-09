El contundente reclamo de Alejandro Fantino al Gobierno: "Dame soluciones"

El conductor criticó lo que considera un discurso repetitivo por parte del gobierno, enfocado en el ajuste económico: "Ya está, decime una vez, dos veces, tres veces, pero cada vez que tenés que decir algo, vos como gobierno, me pasás por la cara que estás haciendo el ajuste más grande de la historia. Perfecto, ya me lo dijiste una vez, lo entiendo... No me lo digas más. Empezá a darme soluciones".