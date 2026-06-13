El reencuentro entre Rodrigo de la Serna y Dante Mastropierro que emocionó a los fanáticos de Okupas
Los actores que dieron vida a Ricardo y El Negro Pablo en la icónica serie argentina compartirán una charla íntima en un nuevo episodio de Gente Buena.
La nostalgia golpeó de lleno a los fanáticos de Okupas. En las próximas horas podrá verse un nuevo episodio de Gente Buena, el ciclo de entrevistas producido por Dante Mastropierro, que tendrá como invitado nada menos que a Rodrigo de la Serna. El encuentro marca el esperado reencuentro de dos de los protagonistas de una de las ficciones más influyentes de la televisión argentina.
Aunque pasaron más de dos décadas desde el estreno de la serie creada por Bruno Stagnaro, el vínculo entre los personajes de Ricardo y El Negro Pablo sigue ocupando un lugar especial en la memoria del público. Por eso, las imágenes anticipadas del programa generaron una verdadera revolución en las redes sociales.
El adelanto, compartido en distintas plataformas, muestra a Rodrigo y Dante encontrándose en el estudio y recreando el diálogo de una de las escenas más recordadas. En cuestión de horas, el clip comenzó a circular entre miles de usuarios que celebraron volver a ver juntos a dos figuras fundamentales de Okupas.
El episodio promete mucho más que un repaso por la exitosa ficción. Fiel al espíritu de Gente Buena, la charla abordará distintos aspectos de sus vidas personales y profesionales, en un formato descontracturado donde no existen temas prohibidos y las conversaciones fluyen con total libertad.
Para Dante Mastropierro, este encuentro también tiene un valor especial. Además de compartir una experiencia artística que marcó a ambos para siempre, la reunión permite volver a conectar frente a las cámaras con un compañero de trabajo que formó parte de uno de los proyectos más importantes de su carrera.
Mientras crece la expectativa por el estreno completo de la entrevista, las redes ya hablan de uno de los reencuentros más emotivos de los últimos tiempos. Y es que para muchos espectadores, volver a ver juntos a Rodrigo de la Serna y Dante Mastropierro significa reencontrarse también con una serie que dejó una huella imborrable en la cultura popular argentina.
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