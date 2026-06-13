El reencuentro entre Rodrigo de la Serna y Dante Mastropierro que emocionó a los fanáticos de Okupas

La nostalgia golpeó de lleno a los fanáticos de Okupas. En las próximas horas podrá verse un nuevo episodio de Gente Buena, el ciclo de entrevistas producido por Dante Mastropierro, que tendrá como invitado nada menos que a Rodrigo de la Serna. El encuentro marca el esperado reencuentro de dos de los protagonistas de una de las ficciones más influyentes de la televisión argentina.