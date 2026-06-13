Quiénes son los invitados de Almorzando con Juana Viale para este domingo 14 de junio
Desde las 13:45, Juana Viale encabezará una nueva edición de su ciclo junto a una mesa cargada de invitados, por la pantalla de El Trece.
Con la llegada de un nuevo fin de semana, la producción de Almorzando con Juana confirmó quiénes serán los invitados que compartirán la mesa de Juana Viale en una nueva emisión del programa, que tendrá lugar este domingo 14 de junio, desde las 13:45, por la pantalla de El Trece.
La conductora recibirá a reconocidas figuras del espectáculo y el deporte para abordar distintos temas de actualidad, además de repasar aspectos de sus respectivas trayectorias.
Entre los convocados para esta ocasión se destacan el actor Rafael Ferro, de amplia trayectoria en televisión, cine y teatro, junto a las actrices Julieta Zylberberg y Manuela Pal, quienes compartirán detalles sobre sus proyectos y presente profesional.
La mesa también contará con la presencia de Carolina Baldini, exesposa de Diego Simeone y recientemente convertida en abuela, y de Manu Urcera, piloto de automovilismo y esposo de Nicole Neumann.
De esta manera, Juana Viale volverá a ponerse al frente de su tradicional programa de los domingos con una mesa integrada por personalidades de distintos ámbitos, en una propuesta que combina actualidad, entretenimiento y entrevistas.
Juana Viale sorprendió con un cambio de imagen y acaparó la atención en su programa
Cada aparición de Juana Viale en televisión suele generar comentarios por sus elecciones de moda, y este domingo volvió a ocurrir. La conductora de Almorzando con Juana llamó la atención de los espectadores con un look otoñal que combinó elegancia, comodidad y un detalle que rápidamente se convirtió en protagonista.
Para la nueva emisión del ciclo, la nieta de Mirtha Legrand eligió un sweater calado brillante con diseño zigzag en tonos metálicos. Gracias a los reflejos del lurex, la prenda destacó por sus matices dorados, plateados y bronce, que aportaron luminosidad al conjunto. Completó el outfit con un pantalón de terciopelo marrón oscuro, de corte recto, ideal para las bajas temperaturas.
Aunque el vestuario recibió numerosos elogios, todas las miradas terminaron posándose sobre su cabello. Juana apareció con un renovado estilo que incluyó un flequillo lacio por debajo de las cejas y ondas suaves en las puntas, una apuesta diferente a la que suele lucir en pantalla.
La conductora se mostró entusiasmada con el resultado y decidió compartirlo con la audiencia apenas comenzó el programa. “Miren qué lindo mi pelo, mi flequillo!“, expresó mientras presentaba la emisión.
El cambio no tardó en generar repercusiones entre los seguidores del ciclo, que comentaron el nuevo look en redes sociales. Como ocurre habitualmente, la imagen de Juana volvió a convertirse en uno de los temas destacados de la jornada, reafirmando su lugar como referente de estilo dentro de la televisión argentina.
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