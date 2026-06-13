Quiénes son los invitados de Almorzando con Juana Viale para este domingo 14 de junio

La mesa de Juana Viale

Juana Viale sorprendió con un cambio de imagen y acaparó la atención en su programa

Cada aparición de Juana Viale en televisión suele generar comentarios por sus elecciones de moda, y este domingo volvió a ocurrir. La conductora de Almorzando con Juana llamó la atención de los espectadores con un look otoñal que combinó elegancia, comodidad y un detalle que rápidamente se convirtió en protagonista.

Para la nueva emisión del ciclo, la nieta de Mirtha Legrand eligió un sweater calado brillante con diseño zigzag en tonos metálicos. Gracias a los reflejos del lurex, la prenda destacó por sus matices dorados, plateados y bronce, que aportaron luminosidad al conjunto. Completó el outfit con un pantalón de terciopelo marrón oscuro, de corte recto, ideal para las bajas temperaturas.

Aunque el vestuario recibió numerosos elogios, todas las miradas terminaron posándose sobre su cabello. Juana apareció con un renovado estilo que incluyó un flequillo lacio por debajo de las cejas y ondas suaves en las puntas, una apuesta diferente a la que suele lucir en pantalla.

La conductora se mostró entusiasmada con el resultado y decidió compartirlo con la audiencia apenas comenzó el programa. “Miren qué lindo mi pelo, mi flequillo!“, expresó mientras presentaba la emisión.

El cambio no tardó en generar repercusiones entre los seguidores del ciclo, que comentaron el nuevo look en redes sociales. Como ocurre habitualmente, la imagen de Juana volvió a convertirse en uno de los temas destacados de la jornada, reafirmando su lugar como referente de estilo dentro de la televisión argentina.