"Mal aliento": la angustia de Nigro en Gran Hermano porque nadie en la casa le quiere hablar

"Y en todo caso vení y me lo decís bien cuando estemos solos, no adelante ahí de la cocina. Vení y me decís... 'Che Lean, pasa esto, esto y esto. Fijate esto, fijate que hay veces que tenés mal aliento, pero decímelo bien, no me lo vengás y me guiñás el ojo. ¿Quién carajo sos, boludo? ¿Quién mierda sos? ¿Tanto ego tenés? ¿Tan soberbio? Tengo una ganas de llorar", deslizó en un duro descargo ante los espectadores en el stream.

nigro mal aliento

Cabe señalar que Nigro fue uno de los jugadores advertidos por Gran Hermano ante su inactividad en el juego. A partir de entonces, se ha visto un esfuerzo -sin demasiado éxito- por incorporarse activamente al juego.