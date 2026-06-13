"Mal aliento": la angustia de Nigro en Gran Hermano porque nadie en la casa le quiere hablar
"¿A quién no le pasó alguna vez? Es de mala persona andar diciendo que tengo mal aliento", se descargó el joven en el stream de GH, el reality de Telefe.
La convivencia en la casa de Gran Hermano Generación Dorada puede ser, a menudo, bastante hostil. Los entredichos entre los participantes y las cuestiones del día a día pueden opacar cualquier tipo de juego y generar un profundo desánimo. Este es el caso de Leandro Nigro, el joven que parece no encontrar su lugar en la casa.
Lo cierto es que, en las últimas horas, el tiktoker de Zárate explotó en el stream y realizó un duro descargo contra sus compañeros que, al parecer, no quieren hablarle porque tiene mal aliento: "Empezar a jugar esas cosas con algo personal, mío, me parece patético, me parece muy patético. Y es algo que me afecta, obviamente me afecta, porque se piensan que yo quiero tener mal aliento, no, no quiero tener mal aliento. Pero estamos sin comer, estamos por un largo tiempo sin comer nada", comenzó indicando.
"Y bueno, puede ser que tuve un día que sí tuve mal aliento, pero es algo normal que a todos nos pasa. ¿A quién no le pasó alguna vez? Pero ya empezar a jugar con cosas personales, estar diciendo por toda la casa que yo tengo mal aliento, es de una persona que es mala. Y me re afectó, me re contra afectó", manifestó.
Nigro de Gran Hermano disparó contra determinados compañeros
"No voy a dejar que nada me tumbe, me chupa un huevo. Pero ahora sí, me afectó y estoy bajón, estoy bajón, no se los voy a negar, estoy bajoneado. Yo no puedo creer que haya gente tan mierda y tan basura. Menos mal que a Luana la corté menos 10, y no la voy a empezar a salvar más, a Hanssen tampoco, a Sol tampoco, a Cinzia tampoco, a Campanita tampoco. Las voy a cortar de raíz, me chupa un huevo si tengo que convivir sin hablar, me chupa un huevo", anticipó.
En este sentido, sumó, visiblemente afectado: "Yo no voy a dejar que me bajen, y menos con cosas personales, loco, que duelen, duelen. Y a mí eso me afectó, me afectó muchísimo. No se puede jugar con esas cosas. Estoy re caliente, enojado, triste, estoy todo, porque no podés ser tan mala persona".
"Y en todo caso vení y me lo decís bien cuando estemos solos, no adelante ahí de la cocina. Vení y me decís... 'Che Lean, pasa esto, esto y esto. Fijate esto, fijate que hay veces que tenés mal aliento, pero decímelo bien, no me lo vengás y me guiñás el ojo. ¿Quién carajo sos, boludo? ¿Quién mierda sos? ¿Tanto ego tenés? ¿Tan soberbio? Tengo una ganas de llorar", deslizó en un duro descargo ante los espectadores en el stream.
Cabe señalar que Nigro fue uno de los jugadores advertidos por Gran Hermano ante su inactividad en el juego. A partir de entonces, se ha visto un esfuerzo -sin demasiado éxito- por incorporarse activamente al juego.
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