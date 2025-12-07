El creador de "YMCA" advirtió que podría demandar a quienes sigan considerando al tema como un "himno gay"

Según el cantante, la creencia de que la YMCA era un punto de encuentro gay provino de que varios miembros del grupo pertenecían a la comunidad y de la lectura simbólica que se hizo de frases como "you can hang out with all the boys", que, según él, era “simplemente jerga de los años 70 para referirse a los chicos negros que se juntaban para practicar deportes, apostar o lo que fuera; no hay nada gay en eso”.

Willis incluso recordó que alguna vez pidió a Trump que dejara de usar la canción. Sin embargo, el republicano contaba con una licencia otorgada por BMI, por lo que su uso era legal. Con el tiempo, las regalías hicieron que el compositor cambiara su postura: “Los beneficios económicos han sido enormes”, admitió, revelando que la pieza generó varios millones desde que el presidente electo la volvió a popularizar.

El músico celebró el impacto inesperado: “Por ejemplo, estaba estancada en el número 2 de la lista Billboard antes de que el presidente electo la usara”, afirmó, destacando que, 45 años después de su lanzamiento, YMCA volvió a ocupar el primer lugar.