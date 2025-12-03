FIFA confirmó artistas y presentadores para el gran sorteo del Mundial 2026

Si bien la lista de artistas y presentadores ya fue anunciada, FIFA aclaró que los nombres de los responsables de supervisar los procedimientos oficiales del sorteo serán comunicados próximamente. La ceremonia será transmitida en vivo a través del sitio web de FIFA, las redes sociales oficiales del Mundial y los Medios Socios de la entidad.

Quiénes son las figuras del evento

Andrea Bocelli

Tenor italiano de prestigio mundial, con más de 90 millones de discos vendidos, seis nominaciones al Grammy y actuaciones en escenarios globales. Fundó la Andrea Bocelli Foundation y protagonizó una de las transmisiones de música clásica más vistas de la historia con su concierto de Pascua de 2020 en el Duomo de Milán.

image

Kevin Hart

Actor, comediante y productor estadounidense, figura del entretenimiento global. Protagonista de éxitos como Jumanji y Ride Along, y líder del especial de stand-up número uno de Netflix. Su carrera abarca cine, televisión y emprendimientos.

image

Heidi Klum

Supermodelo y productora, ganadora de un Emmy y referente de la moda desde hace más de 25 años. Fue rostro de revistas internacionales y figura central de Project Runway y America’s Got Talent. También destaca por su labor filantrópica con UNICEF y otras organizaciones.

image

Danny Ramírez

Actor en ascenso con papeles en Top Gun: Maverick, The Last of Us y Black Mirror. De raíces colombianas y mexicanas, prepara su debut como director con el film Baton.

image

Nicole Scherzinger

Cantante, actriz y líder de Pussycat Dolls. Ganadora de un premio Tony y nominada al Grammy, combina pop, teatro musical y televisión. Prestó su voz en las películas Moana y Moana 2.

image

Robbie Williams

Con más de 90 millones de álbumes vendidos, es uno de los artistas más influyentes del pop global. Posee 18 Premios BRIT y protagoniza una exitosa serie documental. Co-creador de Soccer Aid, ayuda a recaudar fondos para UNICEF.

image

Village People

Autores del icónico “YMCA”, uno de los himnos más reconocidos del mundo. Con más de 100 millones de discos vendidos, su música forma parte del Registro Nacional de Grabaciones de Estados Unidos y del Salón de la Fama de los Grammy. La antesala del Mundial 2026 suma así una gala repleta de figuras, en un evento que reunirá música, entretenimiento y la emoción del sorteo más esperado del fútbol internacional.