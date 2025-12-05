Desilusión total en redes sociales con "Desire", la canción del Mundial 2026: memes y reacciones

Pero si verdaderamente nos concentramos en retroceder, nadie puede olvidar "Un'estate italiana" de Gianna Nannini y Edoardo Bennato para el Mundial Italia 1990.

Por ello, "Desire", que será la canción que más sonará en el Mundial 2026, hizo sentir a todos el sabor a poco de una pieza que está lejos de ser un hit.

Memes y reacciones en redes sociales a la nueva canción mundialista

Nada supera a:

1998 //2010

Lo pueden remendar con un pedazo de ésa

Creo q era mejor jerusalema jajaja