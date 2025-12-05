Desilusión total en redes sociales con "Desire", la canción del Mundial 2026: memes y reacciones
Los encargados de interpretar el nuevo himno oficial fueron Robbie Williams y Nicole Scherzinger que, aunque brillaron musicalmente, no impactaron a nadie.
El Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D.C. se convirtió en el punto neurálgico del planeta fútbol gracias al sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La ceremonia, vista por millones de personas, fue mucho más que un evento deportivo: marcó el inicio de la era del Mundial de 48 selecciones. Además de trazar el camino hacia la gloria, el espectáculo artístico ofrecido en D.C. resonó con fuerza, generando una enorme conversación en las plataformas digitales.
Uno de los puntos culminantes de la ceremonia fue el lanzamiento oficial de "Desire" (Deseo, en inglés), el nuevo himno del Mundial. Esta esperada colaboración entre Robbie Williams y Nicole Scherzinger, que la FIFA había anunciado previamente, acaparó la atención del público, aunque las redes sociales se mostraron profundamente decepcionadas.
Si bien durante la gala en Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D.C. el momento en que ambos artistas cantaron fue uno de los preponderantes en cuanto al entretenimiento, lo cierto es que miles de internautas expresaron su frustración con una canción que es muy esperada cada cuatro años.
Y es que, si recordamos "La Copa de la Vida", interpretada por Ricky Martin en Francia 1998, puede que cualquier otro tema quede opacado, dado que este himno fue un éxito global masivo que catapultó la carrera internacional del puertorriqueño y definió el estándar de las canciones pop-mundialistas.
Algo similar sucedió con la reconocida "Waka Waka (This Time for Africa)" de Shakira para Sudáfrica 2010. Esta canción se convirtió en una de las canciones más vendidas de todos los tiempos. Con ritmos africanos, puso a bailar al mundo y es considerada por muchos como la mejor de la historia reciente.
Pero si verdaderamente nos concentramos en retroceder, nadie puede olvidar "Un'estate italiana" de Gianna Nannini y Edoardo Bennato para el Mundial Italia 1990.
Por ello, "Desire", que será la canción que más sonará en el Mundial 2026, hizo sentir a todos el sabor a poco de una pieza que está lejos de ser un hit.
Memes y reacciones en redes sociales a la nueva canción mundialista
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario