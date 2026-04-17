El crossover que no esperabas: Roxette hizo un cover de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota
Roxette desató la locura total en el Arena de Buenos Aires. En su regreso al país, la banda sueca sorprendió tocando un clásico de Los Redondos.
El histórico dúo sueco Roxette regresó a la Argentina después de más de una década con un espectacular show a sala llena. En el marco de su renovada gira internacional, el famoso grupo liderado por Per Gessle emocionó a miles de fanáticos repasando todos sus grandes e inolvidables éxitos musicales.
El sorpresivo homenaje de Roxette al rock nacional
La noche en el imponente Arena de Buenos Aires estuvo marcada por la sólida voz de Lena Philipsson, quien se adueñó del repertorio con total naturalidad, y el emotivo homenaje a la inolvidable Marie Fredriksson. Canciones icónicas como "Sleeping in My Car" y "It Must Have Been Love" mantuvieron al público en un constante estado de nostalgia y conexión absoluta.
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Sin embargo, el pico máximo de euforia llegó sobre el final del recital, cuando los artistas europeos sorprendieron a toda la audiencia con un inesperado guiño a la cultura local. Antes de cerrar la velada, la banda interpretó los primeros acordes de "Ji Ji Ji", el histórico himno de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Esta increíble versión desató la locura absoluta de los miles de espectadores presentes, coronando un cruce musical impensado y verdaderamente mágico.
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