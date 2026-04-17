El crossover que no esperabas: Roxette hizo un cover de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota

Sin embargo, el pico máximo de euforia llegó sobre el final del recital, cuando los artistas europeos sorprendieron a toda la audiencia con un inesperado guiño a la cultura local. Antes de cerrar la velada, la banda interpretó los primeros acordes de "Ji Ji Ji", el histórico himno de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Esta increíble versión desató la locura absoluta de los miles de espectadores presentes, coronando un cruce musical impensado y verdaderamente mágico.