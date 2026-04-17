La Casa de los Famosos: Solange Abraham contó cómo reaccionó cuando su exmarido le confesó que era gay

A diferencia de otros ingresos, el recibimiento fue distendido y con buena energía. Ni bien cruzó la puerta, saludó con entusiasmo: "Hola, ¿cómo están?", lo que generó sorpresa entre los participantes.

Durante los primeros minutos dentro de la casa, no ocultó su entusiasmo y lanzó comentarios como "¡Qué lookazos!", y al identificar un acento argentino reaccionó divertida: "¿Argentino? Me muero".

Con curiosidad por conocer cada espacio, Solange pidió recorrer la casa con una frase espontánea: "¿Me la muestran?". Así dio sus primeros pasos en el reality mexicano, con entusiasmo y expectativa por esta nueva etapa.