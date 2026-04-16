A qué hora ver hoy jueves la gala de Gran Hermano: quiénes pueden bajar de placa
Esta noche, la competencia más apasionante de Telefe vivirá un momento de absoluta tensión: el público elegirá a dos participantes para seguir en juego.
La casa de Telefe atraviesa su momento más crítico. Ni siquiera la llegada de Fabio Agostini pudo frenar la guerra interna en Gran Hermano Generación Dorada que hoy tiene a media casa caminando por la cornisa. Con nueve nominados en total, el reality entra en una fase de máxima tensión donde cada voto cuenta.
Con una placa positiva por sólo 24 horas, dos participantes tendrán la posibilidad de bajar de placa esta noche y continuar en el juego, mientras que los restantes siete irán camino al domingo y, luego, al versus del lunes, donde un nuevo jugador abandonará la casa. ¿Qué sucederá?
Quiénes están nominados
- Zunino, fulminado por el líder
- Martín, fulminado por el líder
- La Maciel
- Danelik
- Tamara
- Eduardo
- Nazareno
- Yipio
- Brian
Quiénes bajan de placa de nominados esta noche, según la encuesta de Fefe Bongiorno
De acuerdo a lo señalado por el influencer referente del reality, Yipio y Danelik serían las elegidas del público para avanzar en el juego.
A qué hora y cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada
La nueva gala de Gran Hermano se podrá ver este jueves, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
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