Vuelve Roxette a la Argentina: cuándo es el show y cómo comprar entradas
La legendaria banda sueca Roxette regresa a Buenos Aires para celebrar sus grandes éxitos en el Arena de Buenos Aires. Conocé los detalles del esperado show.
Casi una década después de sus últimos conciertos, la mítica banda Roxette vuelve a los escenarios en una nueva y celebrada etapa musical. El esperado reencuentro con el público argentino se llevará a cabo el próximo 16 de abril de 2026 en Arena de Buenos Aires, Argentina.
El renacer de Roxette con nueva voz
Tras lo que se creía una despedida definitiva en 2016 y la irreparable pérdida de la icónica Marie Fredriksson, el histórico compositor Per Gessle encontró la manera de honrar el inmenso legado de la agrupación. Para esta gira mundial, sumó al proyecto a Lena Philipsson, una de las cantantes más queridas y reconocidas de Suecia.
El tour, que ya agotó localidades en Sudáfrica y Australia, propone un vibrante repaso por los grandes himnos del pop-rock que definieron la década de los '80. Los fanáticos podrán volver a disfrutar en vivo de clásicos atemporales como "The Look", "Listen To Your Heart", "Joyride", "Spending My Time" y la inolvidable balada "It Must Have Been Love", canción que actualmente acumula más de 900 millones de reproducciones en Spotify.
IMPORTANTE: El dólar puede subir tras la medida del socio de Luis Caputo, pero el Banco Central decretó feriado cambiario
Este nuevo capítulo de la banda busca recuperar la alegría, la potencia y la profunda conexión emocional que siempre los caracterizó, uniendo a distintas generaciones bajo un mismo coro festivo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario