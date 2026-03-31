Vuelve Roxette a la Argentina: cuándo es el show y cómo comprar entradas

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El renacer de Roxette con nueva voz

Tras lo que se creía una despedida definitiva en 2016 y la irreparable pérdida de la icónica Marie Fredriksson, el histórico compositor Per Gessle encontró la manera de honrar el inmenso legado de la agrupación. Para esta gira mundial, sumó al proyecto a Lena Philipsson, una de las cantantes más queridas y reconocidas de Suecia.