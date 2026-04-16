Así saludó Ricky Martin a sus fans en la previa de sus shows en Buenos Aires

Cabe señalar que lo de Ricky Martin en Argentina no es un simple fanatismo, es una relación de larga distancia que dura más de 40 años. Desde que aterrizó por primera vez siendo un adolescente con Menudo, se selló un pacto de fidelidad que hoy, en pleno 2026, sigue más vivo que nunca.

Por eso, sus seguidoras saben que el cantante no la decepcionará y estas dos fechas en Buenos Aires serán, seguramente, inolvidables.