El cruce entre Yanina Latorre y Evangelina Anderson en los Martín Fierro: "Contá quién es el hombre casado..."

¿Qué dijo Yanina Latorre sobre Evangelina Anderson?

Antes de que el enfrentamiento en la alfombra roja diera que hablar, Yanina Latorre ya venía señalando a Evangelina Anderson en distintos programas. En LAM deslizó la versión de un supuesto romance tras su ruptura con Martín Demichelis y aseguró: "Es tremendo. Miren lo que será que yo no me animo a contarlo”. Luego agregó: “No es un chongeo. Para mí, si sale a la luz, si es que es verdad, es el escándalo del año”.

La desmentida de Anderson no detuvo a la panelista, que decidió redoblar la apuesta. "A mí lo que no me gusta es que Evangelina Anderson se hace la llorona por sus hijos y se termina engrampando a alguien que tiene pibes", expresó sin filtro.

Incluso reveló que había ido más lejos: "Yo la tengo grabada. Soy tan zorra que los mandé a grabar para ver si era verdad y los tengo. No lo voy a contar ni lo voy a mostrar nunca, pero que no me lo niegue", remató en Sálvese Quien Pueda, dejando en claro que el tema todavía tiene mucho por desatar.