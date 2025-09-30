El cruce entre Yanina Latorre y Evangelina Anderson en los Martín Fierro: "Contá quién es el hombre casado..."
La conductora y la modelo protagonizaron un fuerte cruce en la alfombra roja de los Martín Fierro, pero terminaron abrazadas. Mirá.
Durante la gala de los premios Martín Fierro, Yanina Latorre recordó su versión sobre que Evangelina Anderson habría tenido un romance con un hombre casado. Pero eso no fue todo: ambas tuvieron un cara a cara imperdible. "Me cerró el orto Eva y me vino a saludar. Te critiqué y después dije que me saludó. Ya voy a contar todo, amor", lanzó la conductora de Sálvese Quien Pueda (América).
Lejos de quedarse callada, Evangelina la encaró y pidió que lo dijera públicamente: "Pero contá quién es el hombre casado". Ante esto, Latorre evitó dar nombres y respondió: "No puedo. Me caés bien, te voy a invitar a comer. Es que ella es bastante inteligente, chicos. Se peleaba con Wanda Nara".
Sin embargo, Anderson insistió en aclarar su postura: "Dijo que yo salgo el nombre casado. Quiero que diga el nombre. Porque es mentira. Es simple".
Para cerrar la conversación, la modelo sorprendió con una declaración sobre su presente sentimental: “Estoy muy enamorada de una persona que conozco a hace mucho, te lo juro. No hubo infidelidad”. Además, adelantó que se trata de alguien del mundo del espectáculo y apasionado por el deporte. Y con ironía remató: “Me estoy volviendo a enamorar de una persona que deje de lado mucho tiempo. Les digo el nombre y me voy: Evangelina Anderson”.
Cabe recordar que Anderson se separó de Martín Demichelis tras 18 años de relación y tres hijos en común, por las infidelidades del entrenador.
¿Qué dijo Yanina Latorre sobre Evangelina Anderson?
Antes de que el enfrentamiento en la alfombra roja diera que hablar, Yanina Latorre ya venía señalando a Evangelina Anderson en distintos programas. En LAM deslizó la versión de un supuesto romance tras su ruptura con Martín Demichelis y aseguró: "Es tremendo. Miren lo que será que yo no me animo a contarlo”. Luego agregó: “No es un chongeo. Para mí, si sale a la luz, si es que es verdad, es el escándalo del año”.
La desmentida de Anderson no detuvo a la panelista, que decidió redoblar la apuesta. "A mí lo que no me gusta es que Evangelina Anderson se hace la llorona por sus hijos y se termina engrampando a alguien que tiene pibes", expresó sin filtro.
Incluso reveló que había ido más lejos: "Yo la tengo grabada. Soy tan zorra que los mandé a grabar para ver si era verdad y los tengo. No lo voy a contar ni lo voy a mostrar nunca, pero que no me lo niegue", remató en Sálvese Quien Pueda, dejando en claro que el tema todavía tiene mucho por desatar.
