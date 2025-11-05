El crudo testimonio de Marta González sobre su enfermedad: "Me ven pelada"

marta gonzalez

En la entrevista la actriz también reflexionó sobre el momento en que recibió nuevas propuestas laborales y cómo eligió seguir activa, pese al contexto: “Antes de que me llamaran para esta obra, tuve cuatro propuestas. Y yo decía: ‘no puedo, no tengo ganas’. Pero cuando me llamó el productor, dije ‘sí’. A veces me pregunto por qué estoy loca... pero después entiendo que es lo que me mantiene viva.”

"Cuando me dijeron 'tiene cáncer', estaba sola. Estaba haciendo terapia con (Jorge) Bucay que en ese momento estaba de vacaciones. Llamé al suplente y le dije "quiero tener una sesión porque me dijeron que tengo cáncer". Le dije que me había ido a comprar camisón, pero como no conseguí uno lindo, me compré un vestido. Y me dijo "usted no se va a morir. Una persona que se compra. un vestido en lugar de un camisón no se va a morir". Y me sirvió", relató.