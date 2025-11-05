El crudo testimonio de Marta González sobre su enfermedad: "Me ven pelada"
La artista habló del valor terapéutico que ha tenido y tiene el trabajo en su vida.
Marta González batalla contra el cáncer desde hace 24 . Sin embargo, en todo este tiempo prácticamente no ha dejado de trabajar. Incluso lo ha hecho con mayor asiduidad, fundamentalmente en teatro, luego de haber tenido una extensa y popular carrera en televisión y en cine.
En diálogo con Puro Show, la actriz se refirió a su estado de salud y contó que está atravesando su cuarta quimioterapia, esta vez inyectable.
“Ya me ven pelada por la quimio inyectable. Es la primera vez, esta es la cuarta quimio que me hago en mi vida. Pero esta pasó de grado”, reveló con total sinceridad.
La artista explicó que esta vez enfrenta un cáncer secundario: “Era un cáncer secundario. Yo siempre había tenido cánceres primarios. Cuando es secundario, quiere decir que empieza la metástasis. Lo que ahora están haciendo los médicos, y yo pongo mi cuerpito y mis ganas, es tratar de pararme la metástasis.”
Con su espíritu inquebrantable, Marta contó que sigue trabajando y participando en una nueva obra de teatro: “A veces digo, ‘yo estoy loca, ¿cómo voy a hacer una gira con una obra divina?’ La obra es preciosa, por eso me entusiasmó la idea de trabajar con el Tano. Es un lujo.”
En la entrevista la actriz también reflexionó sobre el momento en que recibió nuevas propuestas laborales y cómo eligió seguir activa, pese al contexto: “Antes de que me llamaran para esta obra, tuve cuatro propuestas. Y yo decía: ‘no puedo, no tengo ganas’. Pero cuando me llamó el productor, dije ‘sí’. A veces me pregunto por qué estoy loca... pero después entiendo que es lo que me mantiene viva.”
"Cuando me dijeron 'tiene cáncer', estaba sola. Estaba haciendo terapia con (Jorge) Bucay que en ese momento estaba de vacaciones. Llamé al suplente y le dije "quiero tener una sesión porque me dijeron que tengo cáncer". Le dije que me había ido a comprar camisón, pero como no conseguí uno lindo, me compré un vestido. Y me dijo "usted no se va a morir. Una persona que se compra. un vestido en lugar de un camisón no se va a morir". Y me sirvió", relató.
