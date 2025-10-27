Lazo rosa en WhatsApp: la iniciativa de una paciente oncológica para concientizar sobre el cáncer de mama

cancer de mama Prohibieron un medicamento que usan pacientes con cáncer de mama

La inspiración para Sirenas con Turbantes surgió tras el diagnóstico de cáncer de mama de Dani en 2023, lo que la llevó a co-crear el emprendimiento junto a su hermana y sobrina. El grupo impulsa activamente esta causa, destacando que el emoji del lazo rosa, por su sencillez, puede tener un gran impacto al recordar la importancia de la detección temprana y del acompañamiento.

Dani señaló que la motivación es clara: “Sabemos que el cáncer de mama afecta a millones de personas, y por eso buscamos que este ícono —símbolo universal de conciencia y prevención— sea incorporado, ya que tiene un enorme potencial para aumentar la visibilidad y promover la sensibilización a nivel global”.

La organización participa en diversas iniciativas de concientización, como la Caminata Anual de Avon por la Concientización del Cáncer de Mama, donde comparten historias de lucha, apoyo y superación entre mujeres. La petición, lanzada el 19 de agosto de 2025, ya ha acumulado 25.976 firmantes, demostrando un fuerte apoyo comunitario, con 527 personas que se sumaron tan solo en la última semana.

Finalmente, Change.org hace un llamado a la comunidad para que se sume a esta solicitud con el fin de lograr que esta pequeña diferencia se convierta en "un grito al unísono por la vida y la salud de millones de mujeres alrededor del mundo”.