PH, Podemos Hablar: quiénes son los invitados de este sábado 12 de septiembre

Invitados de PH del 12 de septiembre

Por su parte, Fernán Mirás será otra de las figuras destacadas de la noche. El actor, de extensa trayectoria en televisión, cine y teatro, suele aportar una mirada personal sobre distintos momentos de su carrera y sobre las experiencias que marcaron su vida. También estará Analía Franchín, quien se suma a la mesa tras la baja de último momento de Nati Jota. La periodista y panelista ocupará así uno de los lugares del programa en una emisión que reunirá a personalidades de mundos muy distintos.