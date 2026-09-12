PH, Podemos Hablar: quiénes son los invitados de este sábado 12 de septiembre
Andy Kusnetzoff vuelve a ponerse al frente de una nueva emisión de PH, Podemos Hablar, que tendrá cinco invitados y una baja de último momento: Nati Jota finalmente no será parte del programa y fue reemplazada por Analía Franchín.
Este sábado por la noche, PH, Podemos Hablar vuelve a ocupar un lugar central en la programación de Telefe con una nueva mesa de invitados que promete conversaciones, confesiones y momentos inesperados. El programa conducido por Andy Kusnetzoff contará esta semana con cinco figuras de distintos ámbitos, que se reunirán para compartir sus experiencias personales y profesionales y participar de las clásicas consignas del ciclo.
Los invitados de PH, Podemos Hablar de este sábado 12 de septiembre serán Pamela David, Pablo Migliore, Fernán Mirás, Analía Franchín y Tamara Paganini. La lista sufrió una modificación de último momento. Nati Jota, quien había sido anunciada originalmente como una de las invitadas, finalmente no estará en el programa debido a un fuerte cuadro gripal. Ante su ausencia, la producción incorporó a Analía Franchín para completar la mesa.
La presencia de los cinco invitados anticipa una noche con perfiles muy diferentes. Pamela David llegará al programa para hablar sobre su presente en los medios y su vida personal, mientras que Pablo Migliore aportará sus historias vinculadas al fútbol y a su particular recorrido después de su etapa como arquero.
Por su parte, Fernán Mirás será otra de las figuras destacadas de la noche. El actor, de extensa trayectoria en televisión, cine y teatro, suele aportar una mirada personal sobre distintos momentos de su carrera y sobre las experiencias que marcaron su vida. También estará Analía Franchín, quien se suma a la mesa tras la baja de último momento de Nati Jota. La periodista y panelista ocupará así uno de los lugares del programa en una emisión que reunirá a personalidades de mundos muy distintos.
La lista se completa con Tamara Paganini, una de las figuras que quedó instalada en la memoria de la televisión argentina desde su participación en la primera edición de Gran Hermano y que, con el paso de los años, mantuvo una relación particular con la exposición mediática.
Como es habitual en PH, Podemos Hablar, Andy Kusnetzoff buscará llevar a los invitados por distintas situaciones y consignas para que cuenten anécdotas, revelen aspectos desconocidos de sus vidas y se animen a hablar de temas que muchas veces quedan fuera de las entrevistas tradicionales.
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